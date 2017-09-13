Москва, 14 сентября, 2017, 00:59 — ИА Регнум. Итоги злоключений с художественным фильмом российского режиссера Алексея Учителя «Матильда» сводятся к тому, что «во всем виновата Наталья Поклонская» (депутат Госдумы, «Единая Россия»), сообщила народный избранник в социальной сети «ВКонтакте».

Kremlin.ru Наталья Поклонская

Комментируя заявление российского министра культуры Владимира Мединского о «переполненной чаше терпения», депутат написала:

«В то время как министра переполняет «чаша терпения», адвокат Учителя ищет себе охрану и анонсирует новые преступления, вспоминая криминальных авторитетов Питера — бывшие партнеры режиссера выкладывают информацию о подмене сценария, нецелевом использовании бюджетных средств, нарушении авторских прав при создании фильма «Матильда», а также предоставлении недостоверных документов для получения прокатного удостоверения (ведь 280 млн рублей выделялись под другой сценарий, о балерине, а не о Святом Государе)».

Поклонская отметила, что респектабельные кинотеатры, «не желающие быть использованными создателями непонятного проекта «Матильда», не хотят показывать кино, на что имеют право. Депутат указала на то, что одним из создателей ленты является уроженец Западной Украины, где реализован «Евромайдан».

"А во всем «виновата» — Поклонская», — подытожила она.

Напомним, Мединский, комментируя решение объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» отказаться от демонстрации нашумевшей ленты Учителя из-за поступающих угроз, заявил:

«Могу сказать, что я долго терпел, но моя чаша терпения переполнена».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября Мединский обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой обеспечить безопасность и пресечь провокации на время проката ленты.