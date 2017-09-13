Тегеран, 14 сентября, 2017, 00:27 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани в этом году намерен принять участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН — выступление иранского лидера в Нью-Йорке состоится 20 сентября, передает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Ожидается, что главной темой выступления Рухани на Генассамблее станет вопрос «ядерной сделки», заключенной с Ираном в 2015 году.

«Ядерная сделка» — соглашение между Ираном с одной стороны и США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией с другой — была подписана в 2015 году и предполагает постепенную отмену санкционного режима в обмен на сворачивание иранской ядерной программы.

Согласно заявлению Рухани иранскому государственному телевидению, будущее ядерного соглашения на данный момент оказалось под вопросом исключительно из-за позиции США. Иран же свою часть соглашения соблюдает в полной мере.

Напомним, 12 сентября в ООН стартовала 72-я сессия Генеральной Ассамблеи, председателем которой был назначен министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. Председатель 71-й Генассамблеи Питер Томпсон уступил пост своему приемнику, сам же он получил должность спецпосланника ООН по Океанам.