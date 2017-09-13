Кишинёв, 14 сентября, 2017, 00:20 — ИА Регнум. Правительство Молдавии утвердило 13 сентября Индивидуальный план действий партнерства (IPAP) Республика Молдова — НАТО на 2017−2019 годы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Кабмина, за три года молдавские власти рассчитывают при помощи НАТО реформировать и модернизировать сектор безопасности, развить вооруженные силы, активизировать борьбу с новыми угрозами для безопасности и заняться продвижением публичной дипломатии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Также в IPAP включены цели, касающиеся укрепления оборонного потенциала и платформы функциональной совместимости с НАТО. Документ также предусматривает открытие Бюро связи НАТО в Молдавии. IPAP также определяет участие Молдавии в миротворческих операциях в Косово.

«Я хочу еще раз подчеркнуть, что нейтралитет Республики Молдова соблюдается. Я неоднократно говорил, что нейтралитет не означает изолированность страны У нас должно быть очень хорошее сотрудничество в одной из задач по модернизации Национальной армии», — заявил премьер-министр Павел Филип.