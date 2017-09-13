Вашингтон, 13 сентября, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Власти США приняли решение о введении визовых санкций в отношении Камбоджи, Эритреи, Гвинеи и Сьерра-Леоне из-за отказа властей этих стран сотрудничать с Вашингтоном при высылке их граждан из Соединённых Штатов. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба министерства внутренней безопасности США.

Дядя Сэм вводит санкции

«Международное право обязывает каждую страну соглашаться с возвращением своих граждан в случае их выдворения из США. Камбоджа, Эритрея, Гвинея и Сьерра-Леоне не выполняют это обязательство», — заявил исполняющий обязанности министра национальной безопасности Элейн Дьюк.

Как указывается в пресс-релизе, власти четырёх стран «отказывались или неоправданно задерживали приём своих граждан», в связи с чем госсекретарь США Рекс Тиллерсон дал распоряжение консульским работникам США в этих странах «ввести ограничения на выдачу виз по некоторым категориям заявителей».

Напомним, в июне 2017 года власти США также приняли новые критерии выдачи виз для граждан из шести стран с преимущественно мусульманским населением: Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Новые правила предусматривают, что на визу могут претендовать только те граждане, которые смогут подтвердить наличие тесных деловых или родственных связей в США. Последнее предполагает, что у претендента на визу на территории США должны проживать родители, муж или жена, совершеннолетние дети, либо брат или сестра.

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