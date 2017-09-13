Киев, 13 сентября, 2017, 23:46 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, заявил, что «несмотря ни на что чувствует себя украинцем».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко и Михаил Саакашвили

«Это очень в духе тех шоу, которые так любит отставной губернатор, — пишет Зимоне Брунер в немецкой Die Zeit. — Громкое пафосное заявление «Никто не может запретить мне перестать бороться за Украину», сделанное на крыльце гостиницы во Львове — лучшая иллюстрация этого пристрастия».

По мнению журналистки, «Саакашвили, снискавший себе репутацию политического сорви-головы, вполне может поднять широкую волну протеста против Петра Порошенко. Вокруг экс-президента Грузии уже кучкуются такие одиозные деятели, как Мустафа Найем, который своим призывом в соцсети Facebook сумел поднять народ на революционный Майдан, экс-премьер незалежной Юлия Тимошенко и популярный в народе мэр Львова Андрей Садовый».

Порошенко сейчас, по мнению автора, «в замешательстве из-за давящей на него необходимости принять резкое решение — выдать Саакашвили грузинским властям (на того на родине заведено уголовное дело) или продолжать терпеть неприятные для себя высказывания?».

«В первом случае это точно не добавит популярности президенту Украины — он в свое время учился вместе с Мишико в вузе, а сдавать товарищей не приветствуется в народе. Во втором случае Саакашвили наверняка продолжит свою оппозиционную деятельность и может поспособствовать окончательной потере Порошенко своего рейтинга», — резюмирует Брунер.