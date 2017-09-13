Кишинёв, 13 сентября, 2017, 23:42 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон отклонил предложенную правящей Демпартией кандидатуру экс-советника премьер-министра Евгения Стурзы на должность министра обороны. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в письме с отказом, адресованном премьер-министру Павлу Филипу, Долдон предложил другую кандидатуру на этот пост — Виктора Гайчука, который уже возглавлял Минобороны в период президентства коммуниста Владимира Воронина, а позже был представителем Молдавии при НАТО.

Dodon.md Игорь Додон и молдавские военные

Додон заявил, что не может поддержать Стурзу, поскольку тот замешан в подозрительном использовании средств внешней помощи, а Гайчук — более компетентен в вопросах обороны.

В свою очередь премьер Филип заявил, что повторно предложит кандидатуру Стурзы. Филип напомнил, что согласно конституции в случае повторного выдвижения президент обязан поддержать кандидатуру, а если он этого не сделает, то нарушит конституцию. Он добавил, что Молдавия — парламентская республика, Партия социалистов не находится у власти, чтоб выдвигать своих кандидатов в правительство, а президент Додон не обладает сколько нибудь серьезными полномочиями, чтобы выступать с такими требованиями.