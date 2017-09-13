Берлин, 13 сентября, 2017, 22:58 — ИА Регнум. В работе популярного мессенджера Telegram вечером 13 сентября произошёл сбой. О затруднениях при пользовании сервисом сообщают пользователи в разных странах мира.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

Как следует из сообщений в соцсетях, проблемы наблюдаются как при работе с мобильным приложением, так и в версии для ПК.

В администрации сервиса подтвердили информацию о техническом сбое. «На данный момент некоторые из наших пользователей в Европе испытывают проблемы с подключением», — сообщается на странице компании в Twitter.

Чуть позднее в Telegram заявили, что проблема устранена и в ближайшее время работа сервиса стабилизируется.

«Извините, Германия и СНГ, вы были затронуты больше всего. Пожалуйста, дайте нам ещё несколько минут, чтобы синхронизировать вас с остальным миром», — сообщили в компании.

Подробностей о причинах сбоя администрация сервиса не приводит.