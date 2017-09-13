Вашингтон, 13 сентября, 2017, 22:56 — ИА Регнум. Размещение миротворцев ООН в зоне конфликта на Украине будет способствовать восстановлению её суверенитета, заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт на брифинге для иностранных СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

По словам официального представителя Госдепа, миротворческий контингент ООН на Украине должен иметь широкие полномочия и, в первую очередь, располагаться на российско-украинской границе.

«Эти силы в любом случае должны получить широкие полномочия для обеспечения мира и безопасности на всей оккупированной территории Украины, включая границу с Россией», — заявила пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства.

При этом представитель Госдепа не пояснила, каким образом миротворцы, расположенные на российской границе смогут предотвратить вооруженные столкновения на линии соприкосновения враждующих сторон.

«Мы смотрим на это, как на средство защиты украинских граждан вне зависимости от их этнической принадлежности и национальности», — добавила Науэрт, не задумываясь о судьбе сотен тысяч жителей Донбасса, которым представители нацистских украинских формирований неоднократно обещали крупномасштабную физическую расправу или в лучшем случае депортацию.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент представители «Нормандской четверки» и стороны вооруженного конфликта в Донбассе не ведут никаких переговоров по вариантам размещения миротворцев ООН на юго-востоке Украины.