Вашингтон, 13 сентября, 2017, 23:07 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп за восемь дней сделал больше для межпартийного сотрудничества, чем бывший президент США Барак Обама за восемь лет, заявила официальный представитель Белого Дома Сара Хакаби Сандерс, 13 сентября сообщает The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Президент ведёт переговоры от имени американского народа, собственно для этого его и избрали… Им нужен был кто-то, кто смог бы нарушить сложившийся статус-кво и побудить противоположные стороны к началу диалога», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

«Этот президент за восемь дней сделал для межпартийного сотрудничества больше, чем Обама за восемь лет», — добавила Сандерс.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что Обама ни разу не смог достигнуть соглашения с противоположной партией и не уделял особого внимания мнению республиканцев.

Напомним, вечером 13 сентября республиканец Трамп обедает в Белом доме со старшим сенатором-демократом Чаком Шумером и лидером фракции меньшинства в палате представителей Конгресса США демократом Нэнси Пелоси.

Президент США также встретился с представителями демократов 12 сентября, чтобы обсудить налоговую реформу. На прошлой неделе, к большому удивлению республиканцев, Трамп достиг соглашения с Демократической партией об увеличении лимита госдолга США.