Лима, 13 сентября, 2017, 22:38 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) официально объявил о проведении летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов в Париже и Лос-Анджелесе соответственно. Решение об этом было утверждено на 131-й сессии МОК, проходящей в Лиме

Олимпийский флаг

В ходе сессии Международный олимпийский комитет заключил трёхстороннее соглашение с организационными комитетами Парижа и Лос-Анджелеса о проведении соревнований.

Напомним, помимо двух этих городов, на проведение Игр претендовали также Гамбург, Будапешт и Рим.

Париж уже становился хозяином Олимпийских игр в 1900 и 1920 годах, а Лос-Анджелес — в 1932 и 1984 году.

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