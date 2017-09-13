Стамбул, Турция, 13 сентября, 2017, 22:21 — ИА Регнум. Сборная Российской Федерации по баскетболу одержала победу над сборной Греции в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу. Игра состоялась сегодня, 13 сентября, в Стамбуле (Турция).

TonyTheTiger Александр Швед

Российские баскетболисты вырвали у греков победу со счётом 74:69. Самым результативным игроком российской сборной оказался атакующий защитник Александр Швед, который набрал 26 очков.

Примечательно, что, без учёта сегодняшнего матча, сборные России и Греции по баскетболу встречались на чемпионатах Европы девять раз. При этом российская сборная выиграла шесть из этих встреч.

На двух предыдущих чемпионатах Европы по баскетболу российская сборная не выходила в плей-офф. В 2015 году наша сборная смогла занять только пятое место в группе, в 2013-м — вообще последнее.

До этого российская сборная почти всегда доходила до четвертьфинала, три раза она доходила до полуфинала, и дважды до финала. Один раз — в 2007 году, удалось даже выиграть в финале.

В нынешнем полуфинале российские баскетболисты сразятся с победителями встречи между сборными Италии и Сербии. Игра состоится 15 сентября.