Москва, 13 сентября, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям с начала текущей недели запретило ввоз в страну около 100 тонн животной продукции из Белоруссии из-за различных нарушений, сообщили 13 сентября в пресс-службе ведомства.

Таможня

В частности, в ходе проверки 20 тонн сливочного масла производства ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» было установлено, что в предоставленном удостоверении качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов отсутствовали номера нескольких партий продукции.

Партия замороженной говядины в полутушах производства ОАО «Бобруйский мясокомбинат» общим весом 19 тонн, по данным ведомства, находилась в неудовлетворительном ветеринарно-санитарном состоянии.

Напомним, 8 сентября Россельхознадзор ввёл запрет на поставки в Россию молочной продукции Копыльского филиала белорусского предприятия «Слуцкий сыродельный комбинат». Ограничения распространяются на сухое молоко, сыр и масло, произведённые на указанном предприятии.

В середине августа Россельхознадзор снял ранее введённые ограничения на ввоз в Россию молока производства ОАО «Молочные горки», сгущёнки ОАО «Рогачёвский МКК» и сухой молочной сыворотки ОАО «Савушкин продукт».

В продукции этих белорусских предприятий были выявлены остатки линкомицина и тилозина. Решение о снятии ограничений было принято после переговоров с белорусской стороной и получения гарантий относительно продукции от министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.