Москва, 13 сентября, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем, обсудив российскую инициативу ввода миротворцев ООН для охраны наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, сообщает 13 сентября сайт МИД РФ.

СВ ДНР Гильзы. Донбасс

Главы внешнеполитических ведомств России и Германии также затронули ситуацию на Корейском полуострове, осудив ракетно-ядерные испытания КНДР и обменявшись мнениями о вариантах снижения напряженности в этом регионе.

Особое внимание уделялось предложениям, содержащимся в российско-китайской «дорожной карте» разрешения этой проблемы. Обе стороны подтвердили свою твердую приверженность принципам соответствующих резолюций СБ ООН.

Ранее Сергей Лавров пояснил российскую инициативу о миротворцах ООН в Донбассе.

Президент России Владимир Путин уже обсудил предложение о миротворческой миссии в Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая считает, что надо «внести изменения в мандат» миротворцев ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин поручил внести в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении миротворческой миссии на линии разграничения в Донбассе.