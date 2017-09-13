Лондон, 13 сентября, 2017, 23:13 — ИА Регнум. За последние шесть лет количество бездомных в Англии увеличилось на 60%, согласно заявлению Национального управления аудита (NAO), 13 сентября сообщает Reuters.

Бездомные

Рост числа бездомных жителей Англии связан с ростом арендной платы и реформами в области социального обеспечения. В настоящий момент 77 тыс. семей вынуждены снимать временное жильё.

«Бездомность во всех её проявлениях значительно возросла. Трудно понять, почему (правительство) не уделяет должного внимания этой явно растущей проблеме», — заявил глава NAO Амиас Морзе.

По данным NAO, в Англии более 120 тыс. детей считаются бездомными, поскольку вынуждены снимать временное жильё в общежитии или гостинице типа «постель и завтрак».

В NAO также сообщили, что за последние шесть лет в Англии удвоилось количество бомжей. Около 4 тыс. человек вынуждены ночевать на улице.

Напомним, с 2010 года в Англии арендная плата в частном секторе увеличивалась в три раза быстрее, чем уровень заработной платы.

Ранее в правительстве Великобритании заявили, что для решения данной проблемы будет реализована «самая амбициозная реформа в течение следующего десятилетия», а к 2020 году будет потрачено около $908 млн.