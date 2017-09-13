Санкт-Петербург, 13 сентября, 2017, 21:24 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге аннулировали эксклюзивную парковку дипломатов США на Фурштатской улице, сообщает 13 сентября газета «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Замена дорожных знаков

По информации издания, местные жители несколько лет просили убрать эту автостоянку, однако их просьбы до сего времени оставались без ответа.

Теперь на этом месте будет разворот и пешеходный переход через улицу.

Ранее СМИ сообщали о закрытии эксклюзивной парковки американских и британских дипломатических сотрудников в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Российской Федерации в США 12 сентября заявило, что считает «откровенно издевательским» определение представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт действий властей США в российских дипломатических представительствах как «прогулок». При этом служба по контролю качества воздуха в Сан-Франциско обвинила российских дипломатов в нарушении норм по сжиганию мусора, утверждая, что в здании горел «материал, который сжигать запрещено».

При этом не проводилось никаких экспертиз, а заключения были сформированы по цвету дыма.