Санкт-Петербург, 15 сентября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 2 сентября «Известия» публикуют приказ Керенского по армии и флоту:

Рабочие на заводском собрании

«1) Прекратить политическую борьбу в войсках и обратить все усилия на нашу боевую мощь, от которой единственно зависит спасение родины.

2) Всем войсковым организациям и комиссарам встать в строгие рамки деловой работы, лишенной политической нетерпимости и подозрительности, ограничиваясь сферой деятельности, совершенно чуждой вмешательства в строевую и оперативную работу начальствующих лиц.

3) Восстановить беспрепятственную перевозку войсковых частей по заданиям командного состава.

4) Безотлагательно прекратить аресты начальников, так как право на означенные действия принадлежат исключительно следственным властям, прокурорскому надзору и образованной мною чрезвычайной следственной комиссии, уже приступившей к работе.

5) Совершенно прекратить смещение и устранение от командных должностей начальствующих лиц, так как это право принадлежит правомочным органам власти и отнюдь не входит в круг действий организаций.

6) Немедленно прекратить самовольное формирование отрядов под предлогом борьбы с контрреволюционными выступлениями.

7) Немедленно снять контроль с аппаратов, установленных войсковыми организациями…

Уклонение или неисполнение указанных моих приказаний будет в корне подавлено со всей силой власти, и виновные понесут суровые наказания».

Еще до прибытия чрезвычайной следственной комиссии генералом Алексеевым в Могилеве были арестованы вчера вечером Корнилов, Лукомский, Романовский, Плющевский-Плющик. Арестованные содержались в губернаторском доме под охраной георгиевского батальона. Комиссия по приезде арестовала Кислякова, Аладьина, Сахарова, Пронина и весь главный комитет союза офицеров. Корнилов и все арестованные переведены в гостиницу, приспособленную к системе одиночного заключения, разъединены, охраняются двойным караулом из различных частей при непременном участии в одном из караулов георгиевского батальона.

Прокурор Московской судебной палаты Сталь в разговоре по прямому проводу с председателем чрезвычайной следственной комиссии, находящейся в Ставке, сообщил:

«Имеются серьезные данные утверждать, что кампания, во главе которой поставили Корнилова, продолжается, и еще сегодня в Москве установлены телеграфные и письменные сношения между офицерством с взаимным заверением, что дело может продолжаться…»

Лавр Корнилов перед войсками

«Рабочий путь» (5 сентября) пишет:

«При произведенных в последнее время арестах контрреволюционеров обнаружены документы, устанавливающие с несомненностью, что корниловцы готовили на 2 сентября новое провокаторское выступление под видом большевистского».

«2 — сентября в 4 часа дня из Павловского юнкерского училища были вызваны 100 юнкеров в боевом снаряжении и размещены в Константиновском училище. Юнкерам сообщили, что их ведут для «противодействия» наступлению большевиков.

Если с этими фактами мы сопоставим предупреждение «Речи» от 31 августа о новом заговоре большевиков, то получим ясную картину провокаторской махинации, направленной на то, чтобы дать Некрасову возможность «напиться» из корниловского «источника», т. е. пустить в ход против питерских рабочих Дикую дивизию, начальники которой столь были обласканы в Зимнем дворце (следуй правилу: не плюй в колодец)…»

Военный министр Верховский отправил в Ставку начальнику штаба и председателю чрезвычайной следственной комиссии следующую телеграмму:

«Для успокоения общественного мнения и ознакомления с действительным положением дел в Ставке мною командируется начальник политического отдела поручик Ровный и с моего ведома едет товарищ председателя Совета С. Д. г. Москвы Шубников, которым прошу оказать все нужное содействие и дать пользоваться телеграфом для всех переговоров».

Член Комитета спасения России и революции и комиссар министерства путей сообщения по Ростовскому узлу телеграфируют в Петроград министру Верховскому из Ростова:

«Несмотря на вашу телеграмму о приостановлении передвижения казачьих войск, распоряжением Донского войскового штаба передвижение следует… (Далее идут подробные указания о передвижении.) Отправка на фронт казачьих частей уменьшена… В Новочеркасске со вчерашнего дня правительственный телеграф занят штабом войскового правительства… Оренбургское казачье войско выразило полную готовность поддержать Временное правительство».

Казаки на марше

Состоялось последнее заседание особого совещания для изготовления проекта положения о выборах в Учредительное собрание, была принята 2-я часть наказа. Дальнейшая работа по подготовке выборов сосредоточивается во всероссийской комиссии по делам о выборах в Учредительное собрание.

На заседании ИК СКД был заслушан доклад о созываемом Демократическом Совещании, в комиссию по созыву Совещания избраны два члена.

«Известия» пишут: командующим войсками отдано приказание кавказской туземной дивизии немедленно погрузиться для отправки на станцию Дно и отправиться далее, по новому оперативному назначению.

«Известия» печатают заявление от всех частей, входящих в туземную дивизию, где говорится:

«Туземная дивизия… с самого начала революции примкнула к ней решительно и бесповоротно. Ее лозунги: 1) защита родины от внешнего врага, 2) признание и подчиненность Временному правительству как органу верховной революционной власти, основывающемуся на доверии органов революционной демократии Советов Р. С. и Кр. Д… всякие выпады по адресу туземного корпуса мы будем считать носящими характер инсинуации и провокации».

«Рабочий» печатает крупными буквами:

«Товарищи-солдаты! Добивайтесь строгого суда над всеми офицерами, замешанными в заговоре Корнилова! Но помните, что самосуды недопустимы! Они вредны для вашего же дела!»

В «Свободной жизни» печатается письмо 19 большевиков-военных, ушедших с гауптвахты 2-го комендантского управления 29 августа, где они протестуют против буржуазной лжи, будто они обезоружили караул, когда уходит с гауптвахты, и пр. Подписавшиеся заявляют, что о своем уходе они

«сделали подробный доклад военному отделу Совета Р. и С. Д., который вынес резолюцию об оставлении нас на свободе для общей борьбы с контрреволюционным генералитетом… Мы не имеем намерения скрываться… Мы всецело находимся в-распоряжении Совета Р. и С. Д.».

Солдаты

«Рабочий», несмотря на запрет, печатает воззвание от большевистских организацией к рабочим воздержаться от выступлений, чтобы не стать жертвой провокации.

«Социал-демократ» пишет:

«Сотни делегатов от фабрик и заводов направляются к Советам Р. и С. Д. с требованием выдать оружие».

Исполком Губернского Совета крестьянских депутатов послал заявление в следственную комиссию Могилевского Совета с просьбой немедленно освободить председателя Исполкома прапорщика Гольдмана, эсера, арестованного, но приказанию контрреволюционера Корнилова. Гольдман, по его показаниям, к этому времени просидел уже 42 дня на хлебе и воде, терпя издевательства и постоянные угрозы расстрела за то, что, будучи председателем Могилевского Исполкома, боролся против контрреволюционной политики союза офицеров.

Зензинов в «Деле народа» пишет:

«Существующая на государственный счет государственная типография с огромным штатом рабочих и великолепной техникой до сих пор обслуживает Временный Комитет Госдумы… Лишь в последние летние месяцы закончена печатанием брошюра «Летопись войны» (200 000 экз.) … На обложке (ее) красуются два портрета — один Николая II, другой — наследника… Черносотенное содержание брошюры и ее рабский язык нас нисколько не удивляет…»

«Свободная жизнь» пишет:

«Всероссийскому ж.-д. союзу, сконструировавшемуся почти накануне корниловщины, пришлось сыграть крупную роль в подавлении восстания Корнилова. ЦК ж.-д. союза при первых известиях о мятеже выделил из своей среды особое бюро по борьбе с заговором. Занявшие дежурства на телеграфных станциях и находившиеся все время в непрерывном контакте друг с другом члены бюро непосредственно руководили разборкой рельсовых путей, преграждая корниловцам подступ к Петрограду…»

1 сентября закончилась 3-я Циммервальдская международная социалистическая конференция (открылась 23 авг.). Выпущен манифест, призывающий пролетариев всего мира к объединению и борьбе.