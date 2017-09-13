Москва, 13 сентября, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за публикациями германского журнала Focus, но считают, что опубликованные в нём оскорбления в адрес российского лидера — недопустимы. Об этом Песков заявил журналистам сегодня, 13 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Любое оскорбление, конечно, недопустимо, и скорее это бросает тень на репутацию самого издания», — заявил Песков.

При этом он подчеркнул, что издание Focus известно своей крайней субъективностью. Всё, что пишет данное издание касательно России, основано на крайней русофобии, считает Песков.

«Поэтому, скажем так, мы не проявляем большого интереса к информационной деятельности этого издания, не считаем это заслуживающим внимания источником», — пояснил пресс-секретарь президента России.

Напомним, скандал разгорелся после того, как в издании Focus была опубликована статься, посвященная канцлеру Германии Ангеле Меркель. В этой статье была такая фраза: Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin

На русский язык она переводится следующим образом: «Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки-Путина».

В этом высказывании обыгрывается история из 2007 года, когда Меркель встречалась с Путиным в Сочи. Тогда во время протокольной съемки в комнату вбежала собака президента России, лабрадор по кличке Кони. Было очень заметно, что Меркель сильно напряглась при появлении собаки. Ранее германский канцлер рассказывала, что испытывает определённое беспокойство в присутствии собак с тех пор, как ее в молодости укусил пес.

«Хотя президент РФ, как я думаю, точно знал, что я не очень-то жажду поздороваться с его собакой, он все-таки привел ее с собой», — говорила Меркель в одном из интервью уже после 2007 года.

В свою очередь, Путин позднее говорил, что ему не было известно о том, что Меркель боится собак. Также российский лидер отмечал, что принёс Меркель свои самые искренние извинения в связи с этим инцидентом.

Что касается оскорбительного высказывания в статье, опубликованной в Focus, то другое германское издание Deutsche Welle сделало запрос в Focus с целью прояснить ситуацию.

Там ответили, что вызвавшее вопрос предложение должно переводиться как «Она (Меркель) боится путинской собаки, но не боится «крепкого орешка» Путина». В редакции Focus пояснили, что немецкое слово Hund (собака) равносильно по значению harter Hund — т. е. «крепкий орешек», и именно это они имели в виду.

Однако это объяснение выглядит весьма натянутым, так как наиболее точный перевод данный фразы именно тот, что представлен в начале этого материала.