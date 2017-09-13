Киев, 13 сентября, 2017, 20:46 — ИА Регнум. Украина в 2018 году намерена потратить на военные нужды более $6,2 млрд, указано в проекте госбюджета страны, составленном 13 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

При этом президент Украины Пётр Порошенко подчеркнул, что на финансирование обороны и безопасности будет потрачено не менее 5% государственного бюджета.

Обозначенный в проекте объем военного бюджета на $770 млн больше, чем в 2017 году.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, особое внимание будет обращено на повышение денежного довольствия военнослужащих.

Кроме того, «приоритетным направлением бюджетного финансирования станет создание новых видов вооружения и военной техники, в частности, производство современного высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, боеприпасов и высокоточных средств поражения», — цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

Также Киев планирует финансировать госпрограммы в сфере кибербезопасности, контрразведки и борьбы с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Украины 13 сентября поручило МИД и СБУ внести Россию в список стран миграционного риска.