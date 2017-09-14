Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2017, 09:00 — ИА Регнум. Ростовской области — 80 лет. В 1937 году регион был образован постановлением ЦИК СССР. Область выделена из существовавшего ранее Азово-Черноморского края. Ростов-на-Дону стал её административным центром. С этого момента Донской регион ведёт свою летопись достижений, передает ИА REGNUM.

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80-й день рождения Ростовская область встречает на подъёме — по всем ключевым показателям достигнуты высокие результаты. Второй год подряд труженики донского села по урожаю ранних зерновых одерживают победу в «хлебной олимпиаде» России. В текущем году собран рекордный урожай зерновых культур за всю 80-летнюю историю — более 13 млн тонн. Благодаря земледельцам в полном объёме обеспечены не только потребности области в зерновых, но и её экспортный потенциал.

«Экспортный потенциал Ростовской области в сфере АПК очень большой, я думаю, самый большой в России. Через наши порты на экспорт уходит порядка 7 млн тонн зерна», — отметил губернатор Василий Голубев.

По темпам экономических преобразований последних лет и объемам выпуска товаров и услуг Донской край занимает одну из ведущих позиций, как в Южном федеральном округе, так и в России в целом. По масштабам экономики область входит в 12 крупнейших субъектов. Ведущим сектором донской экономики, как и российской, является промышленность. В структуре промышленного производства доминируют пищевая промышленность, сельскохозяйственное и транспортное машиностроение, авиационная промышленность, металлургия, производство нефтепродуктов, химическая промышленность, производства строительных материалов и лёгкая промышленность. Индекс промышленного производства Ростовской области за первое полугодие 2017 года составил 108,3%, что превышает среднероссийский показатель (102%).

Более половины производимых в России электровозов и комбайнов делают в Ростовской области.

Донской регион встречает юбилей на подъеме На заводе

Донской край — единственный в мире производитель самого грузоподъёмного вертолёта на планете — МИ-26 и многоцелевого самолёта-амфибии Бе-200, который по летно-техническим характеристикам не имеет аналогов как в России, так и за ее пределами.

В структуре промышленного производства Дона доля легкой промышленности составляет более 5% (5,2%), что существенно выше среднероссийского уровня (1,4%).

Компания «Титан» по производству прицепной техники и запасных частей для грузовых автомобилей включена в перечень крупнейших производителей прицепной техники Минпромторга России.

Основной вклад в развитие экономики области традиционно вносит и сельское хозяйство, которые в совокупности обеспечивают более 40% регионального валового продукта. Регион является лидером по валовым сборам зерновых и подсолнечника, и продолжает укреплять свои позиции, ежегодно обновляя очередной рекорд по этому показателю. Наряду с этим в области активно развивается овощеводство, рисоводство, виноградарство.

По итогам 2016 года объем валового регионального продукта составил около 1,3 триллионов рублей, что на 2,8% выше, чем в 2015 году.

Также значительный интеграционный эффект на экономику региона дают донские индустриальные парки, размещённые в Аксайском, Октябрьском, Красносулинском и других индустриальных районах области. В них продолжают появляться новые резиденты, в том числе иностранные инвесторы.

Благодаря наличию природных ресурсов, выгодному экономико-географическому положению, прогрессивному инвестиционному законодательству, Ростовская область является привлекательной для отечественных и зарубежных инвесторов. На сегодняшний день инвестиционный портфель включает 661 проект с общим объёмом инвестиций 797 млрд рублей. Из них 54 проекта с общим объемом инвестиций 475 млрд рублей входят в «100 Губернаторских инвестиционных проектов» и находятся на особом контроле областного правительства.

Донской регион встречает юбилей на подъеме Донской край

Помимо традиционных точек роста большим потенциалом развития обладает туристская индустрия. И здесь отправной точкой стала подготовка к проведению мероприятия мирового масштаба — чемпионата по футболу 2018 года. В регионе реализуются масштабные проекты по строительству и существенной модернизации инфраструктуры — спортивной, транспортной, дорожной, гостиничной, телекоммуникационной, инженерной. Кроме того, проведение спортивного мероприятия мирового значения должно вывести культуру гостеприимства на новый уровень. Оставшаяся после проведения мероприятия инфраструктура, созданные государственные институты и бизнес станут базой для дальнейшего развития индустрии туризма и гостеприимства.

«Ростов перешагнул через Дон, открыв новые территории для развития. Импульс этому придала подготовка к ЧМ-2018. Главное мировое спортивное событие впереди. И уверен, оно тоже добавит истории спортивного Дона немало ярких страниц», — сказал Василий Голубев на торжественном собрании, посвященном юбилею.

Особого внимания заслуживает решение задачи президента России по ликвидации очередности в детские сады для детей от 3 до 7 лет. По итогам 2016 года создано 3,5 тыс. дополнительных дошкольных мест.

Одна из визитных карточек области — казачество. Сегодня на Дону осуществляют образовательную деятельность 7 общеобразовательных организаций со специальным наименованием «казачий кадетский корпус», 5 казачьих кадетских образовательных учреждений профессионального образования и 340 образовательных учреждений со статусом «казачье». Неоднократно кадетские корпуса Дона становились победителями смотра-конкурса «Лучший кадетский корпус России». В этом году Переходящее знамя Президента РФ будет передано Шахтинскому генерала Якова Петровича Бакланова казачьему кадетскому корпусу.