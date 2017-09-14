Иркутск, 14 сентября, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Пресс-конференция открытия VIII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» состоялась в пресс-центре Академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова 12 сентября 2017 года в Иркутске.

Дмитрий Чернецов В. Орлов, Н. Бурляев, В. Барышников, Е. Прилепин, Йован Маркович

В пресс-конференции принимали участие президент МСЛФ «Золотой Витязь», зампредседателя ОС по культуре при Минкульте РФ, народный артист России Николай Бурляев, министр культуры и архивов Иркутской области Виталий Барышников, писатели Евгений Орлов, Владимир Крупин, Захар Прилепин, драматурги из Сербии Зоран Костич и Йован Маркович, артисты Игорь Скляр и Сергей Маховиков.

Открывая пресс-конференцию, министр культуры Иркутской области Барышников в частности сказал:

«Для нас это большая часть — принимать этот форум. В этом году он проходит у нас впервые. Надеюсь, что приехавшие вместе Николаем Петровичем писатели и единомышленники через несколько дней превратятся из наших гостей в настоящих сибиряков».

Литературный форум «Золотой Витязь» проводится в восьмой раз, до этого это был только кинофорум.

«Вскоре я попросил у Патриарха благословения на проведение форума разных видов искусства. 16 лет назад появился театральный форум, затем художественный, музыкальный и литературный. За помощью в проведении литературного форума я обратился к нашему великому писателю Валентину Распутину. Он с радостью подставил плечо и был с нами, даже когда уже тяжело болел».

Николай Бурляев представил Зорана Костича, выдающегося сербского поэта-воина и драматурга, за голову которого «в боснийские кровавые дни давали огромные деньги»; Владимира Крупина — одного из лучших писателей России, друга и соратника Валентина Распутина; Йована Марковича — крупнейшего драматурга Сербии, вице-президента «Золотого Витязя»; Михаила Корнева — худрука Иркутского театра драмы — талисмана форума; Владимира Орлова — выдающегося пушкиниста России, первого директора «Золотого Витязя» и двух номинантов на получение Медали имени А. С. Пушкина «За выдающийся вклад в литературу», двух писателей разных поколений: Виктора Потанина, который в это время находился на встрече с читателями в Центральной городской библиотеке г. Иркутска и присутствующего на пресс-конференции Захара Прилепина, прилетевшего в Иркутск из Донецка на один день.

Дмитрий Чернецов М. Корнев, И. Скляр

«В этом году к нам на форум поступило 434 литературных произведения, — рассказал директор литфорума В. Орлов. — Присланные произведения отбираются нашим экспертным советом. Сначала вырабатывается так называемый длинный лист, в котором в этом году было порядка 200 произведений. А затем и короткий лист, в этом году осталось 134 произведения, информация о которых включена в наш каталог. Затем короткий лист был передан в жюри, возглавляемое Владимиром Крупиным. В его состав входят крупнейшие специалисты в различных областях литературы: поэзии, прозы, публицистики. В результате лучшие произведения короткого списка получают наши призы: Золотые, Серебряные и Бронзовые витязи, а также Золотые дипломы».

Произведения, которые проходят через литфорум «Золотой Витязь», по словам Владимира Орлова, полностью соответствуют девизу «За нравственные идеалы и возвышение души человека». Произведения, отмеченные наградами форума, кроме этого, должны быть новым вкладом в литературу.

«Все писатели, которых мы сюда привезли, это в буквальном смысле штучный литературный товар. Это литераторы, которым уготована большая жизнь. Нам не нужно никакой словесной вычурности, нам нужно, чтобы произведение было настолько талантливым, чтобы вызвать у читателя ответные чувства», заключил директор форума.

Далее слово было предоставлено председателю жюри Владимиру Крупину. «Мы всегда будем равняться на Валентина Распутина как на великого писателя, но в другой его ипостаси мы будем равняться на него еще более. Потому что если взять всю его жизнь в совокупности, то литература занимала в его жизни очень мало места, большая часть его жизни была гражданским подвигом. Никто его не заставлял бороться с этим диким поворотом северных рек или за чистоту Байкала. Но он оставлял перо, чтобы отстаивать природу. Много было разных писателей, но где они все? Ни пены, ни пузырей, потому что все они были не гражданами Отечества. А Валентин Распутин сохранил право повелевать умами и сердцами».

Говоря о «Золотом Витязе», Крупин сказал, что очень рад, что этот форум всерьез взялся за литературу. Кино, по его мнению, это только тактика, а книга — стратегия. Слово никто не убьет, оно всегда будет иметь первостепенное значение.

«Прибывший в Иркутск на литературный форум Захар Прилепин воюет не только пером, но и оружием. Настоящие мужчины вынуждены брать в руки оружие, когда родным очагам угрожает опасность», — сказал Николай Бурляев, представляя писателя.

«В России, кроме приватизации промышленных ресурсов, произошла приватизация культуры, поэтому перед нами стоит вопрос не только личного следования путем литературы, но и выработка гражданской позиции. Перед нами стоит задача деприватизации культуры от откровенно русофобских сил. «Золотой Витязь» наиболее успешно этим занимается уже долгие годы. И эта работа постепенно приносит плоды. Удалось достучаться до государства, до светской и духовной власти. События в Донбассе четко разделили представителей культуры, и сразу стало ясно, кто есть кто. Кто болеет за русских и украинцев, а кто — за неведомые и отвратительные силы. События в Донбассе стали фактом культуры и даже фактом русской литературы. Написано много стихов и рассказов ополченцами и мирными жителями Донбасса. Мы неожиданно получили всплеск поэзии, всплеск литературы», — сказал Прилепин.

«Я считаю, что ничего плохого с Россией уже не случится. Россия стряхивает с себя ту слизь, которая налипла на нее за последние четверть века. Мы знаем, куда идем, видим свое солнце, свои горизонты. Россия свята, и все будет в порядке», — заключил Захар Прилепин.

После выступления Захара Прилепина Николай Бурляев рассказал о первом вручении Медали им. Пушкина, которая состоялась много лет назад. Первым обладателем медали стал сербский писатель Добрица Чосич — первый президент Союзной республики Югославии. Медаль ему вручал сам Валентин Распутин. По возвращении домой Чосичу доложили, что его выдвигают на Нобелевскую премию. Однако писатель отказался от нее, заявив, что Нобелевская премия ему не нужна, ведь у него есть самая важная литературная награда из России — Медаль им. Пушкина, которую ему вручили на форуме «Золотой Витязь».

Предложение о том, чтобы эту медаль вручили в этом году именно Захару Прилепину, пришло из Сербии от Йована Марковича, которому было предоставлено слово на пресс-конференции. Он, в частности, сказал:

«То, что Россия по-прежнему жива, я понял, читая молодого писателя Захара Прилепина, его роман «Обитель», там девять кругов ада, но там — триумф жизни. Сегодня я счастлив познакомиться с ним лично, благодаря «Золотому Витязю».

Также на пресс-конференции выступил актер и режиссер Сергей Маховиков, который в рамках форума представляет в Иркутске поэтический спектакль «От Пушкина до Высоцкого». Сергей Маховиков рассказал, что 27 лет назад принял крещение в Знаменском монастыре Иркутска, поэтому считает себя иркутянином, родившись в духе именно в этом городе. Чувствует себя хозяином на иркутской земле и Зоран Костич, который уже четвертый раз приезжает на эту землю, в Иркутском театре народной драмы идет спектакль, поставленный по его пьесе.

«Я уже считаю Иркутск своей родиной. Для меня вся Россия уже Родина, как славянская православная страна, огромная, но, к сожалению, теперь разделенная на многие куски. «Золотой Витязь» родился как раз в тот год, когда стало ясно, что наш славянский мир ожидает разруха. Он родился, чтобы в будущем стать фактором объединения», — сказал Костич.

Дмитрий Чернецов С. Маховиков и З. Костич

«Золотой Витязь» приехал в блокадную Югославию в 1993 году, после того как министр иностранных дел Козырев в ООН предал единокровных братьев и согласился поддержать санкции против сербов. Через месяц «Золотой Витязь» собрал 55 деятелей русского, белорусского и украинского кино, и на поезде через Чоп и далее на автобусе, предоставленном сербской стороной, через Венгрию, всеми правдами и неправдами (кто-то, по словам Николая Бурляева, даже без паспорта) прибыли в Сербию, вопреки предательским действиям тогдашнего правительства России.

«Золотой Витязь» в течение многих лет борется за выведение культуры из рынка и надеется, что власти прислушаются к мнению, уже многократно высказанному участниками форума искусств. Нельзя отдавать в частные руки культуру точно так же, как и атомную бомбу, сказал в заключение пресс-конференции Николай Бурляев.

Вечером 12 сентября в Академическом драматическом театре им. Охлопкова состоялась Торжественная церемония открытия VIII Международного литературного форума «Золотой Витязь». Участники форума прошли по красной дорожке, в конце которой их встречали мэр Иркутска Д. Бердников, министр культуры В. Барышников и президент форума Николай Бурляев. На сцене театра состоялся гала-концерт, в котором принимали участие любимые зрителями артисты театра и кино, детские танцевальные коллективы. В торжественной обстановке были вручены медали им. Пушкина писателям В. Потанину и Е. Прилепину.