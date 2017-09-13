Луганск, 13 сентября, 2017, 20:28 — ИА Регнум. Министерство государственной безопасности ЛНР передаст украинской стороне сына заместителя прокурора Лисичанска, который в состоянии алкогольного опьянения забрёл на позиции Народной милиции республики в районе Попасной. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщила руководитель Центра по связям с общественностью МГБ ЛНР Евгения Любенко.

Франсиско Гойя. Пьяный каменщик (фрагмент). 1786

«В ночь на 12 сентября на позиции Народной милиции со стороны города Попасной в состоянии сильного алкогольного опьянения вышел гражданин Украины. Он был задержан и передан сотрудникам МГБ ЛНР», — рассказаа она.

Украинец рассказал, что состоит в родственных связях с сотрудником украинской прокуратуры.

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«По словам задержанного Андрея Курбатова, он является сыном заместителя прокурора Лисичанска», — отметила руководитель Центра. «МГБ, в отличие от СБУ, не воюет с мирным населением, не использует террористические методы и не прибегает к шантажу для оказания давления на родственников, даже если они работают в украинской «правоохранительной» системе», — подчеркнула представитель министерства.

Сотрудники министерства государственной безопасности приняли решение депортировать украинца.

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«С учетом этого и в соответствии с нормами международного права МГБ ЛНР принято решение передать Андрея Курбатова украинской стороне», — заявила Любенко.