Джуба, 13 сентября, 2017, 20:30 — ИА Регнум. Международный комитет Красного Креста (МККК) заблокировал гуманитарные операции в Экваториальном регионе Южного Судана после гибели своего сотрудника, 13 сентября сообщает Reuters.

DFID Южный Судан

«МККК не возобновит свою деятельность, пока не получит чёткое представление о том, что именно произошло, и пока мы не получим необходимые гарантии… Безопасность сотрудников МККК является главным приоритетом», — заявил представитель гуманитарной организации Мари Малведт.

В ООН заявили, что ни одна гуманитарная организация не останавливала свою деятельность на такой обширной территории с начала гражданской войны в Южном Судане в 2013 году.

Напомним, в Экваториальный регион Южного Судана входят три провинции: Западная Экваториальная провинция, Центральная Экваториальная провинция и Восточная Экваториальная провинция. Совокупная площадь трёх провинций сопоставима с площадью Сирии.

В результате нападения боевиков на гуманитарный конвой в Западной Экваториальной провинции 8 сентября 2017 года скончался водитель Красного Креста Кеннеди Лаки Эммануэль.

Прекращение гуманитарных поставок затронет более 22 тыс. человек, проживающих в Экваториальном регионе.