Вашингтон, 13 сентября, 2017, 19:43 — ИА Регнум. «США сползают в новый кризис с Ираном. Белый дом готовит стратегическое изменение, которое позволит более агрессивно реагировать на действия Исламской республики в целом, а также противодействовать шиитским ополченцам, сражающимся в Ираке, Сирии и Йемене, и вообще любым группам в регионе, пользующимся поддержкой Тегерана, — сообщает испанский информационно-аналитический портал El Confidencial.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл

По словам американского корреспондента издания Анхеля Мартинеса, новая стратегия, разработанная министром обороны Джеймсом Маттисом, государственным секретарем Рексом Тиллерсоном и советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером, была представлена президенту Дональду Трампу в прошлую пятницу во время заседания Совета национальной безопасности. Источники, знакомые с проектом содержания, говорят, что «последней каплей», подтолкнувшей вашингтонских стратегов к разработке этого плана, стало «заявление о победе в сирийской войне, сделанное шиитской военизированной организацией «Хезболла», ближайшим союзником Тегерана и Дамаска».

«План может быть одобрен и публично объявлен до октября. Его цель — увеличить давление на Тегеран, чтобы помешать реализации иранской программы вооружений и поддержке Исламской республикой антиамерикански настроенных вооруженных групп. «Я бы определил (план) в качестве всеобъемлющей стратегии для полного диапазона гнусной деятельности Ирана: финансовая, поддержка терроризма и дестабилизации в регионе, особенно в Ираке, Сирии и Йемене», сказал высокопоставленный представитель администрации Трампа, добавив, что этот план также нацелен на противостояние с Ираном в киберпространстве и против потенциального распространение ядерного оружия», — резюмирует журналист.