Киев, 13 сентября, 2017, 19:31 — ИА Регнум. Правительство Украины в ходе заседания 13 сентября поручило МИД и СБУ внести Россию в список стран миграционного риска, передаёт телеканал «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина в концлагере

Как сообщается, данная мера предусмотрена в рамках утверждённого на заседании плана выполнения указа президента «Об усилении контроля за въездом на Украину, выездом с Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдения ими правил пребывания на территории Украины».

Ведомства должны обеспечить обновление списка стран миграционного риска до 30 сентября. На сегодняшний день в этом списке фигурируют несколько десятков государств. В подавляющем большинстве это страны Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября президент Украины Пётр Порошенко своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении системы фиксации биометрических данных иностранных граждан, пересекающих украинскую границу.

Решение СНБО также предусматривает разработку и поэтапное внедрение механизма предварительного электронного уведомления украинских властей иностранцами и лицами без гражданства, желающими въехать на территорию страны.

Кроме этого, должны быть предприняты меры по «усовершенствованию законодательства относительно порядка регистрации места пребывания на территории Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации и лиц без гражданства, которые происходят из государств миграционного риска или въехали на Украину с территории таких государств».