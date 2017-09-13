Брюссель, 13 сентября, 2017, 21:08 — ИА Регнум. В Бельгии монахи католической конгрегация «Братьев Милосердия» отказались выполнить распоряжение папы Франциска о запрете эвтаназии в психиатрических клиниках, которые находятся в ведении этой конгрегации, 13 сентября сообщает Associated Press.

Alberto Biscalchin Эвтаназия

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В заявлении «Братьев Милосердия» указано, что они настаивают на проведении эвтаназии и считают, что процедура никак не противоречит доктрине Католической церкви.

Напомним, в мае члены данной монашеской общины объявили, что позволят врачам проводить эвтаназию в 15 своих психиатрических клиниках.

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Бельгия и Нидерланды — это страны, где врачи на законных основаниях могут убить пациента, страдающего ментальными расстройствами, по его просьбе.

Для того, чтобы процедура эвтаназии была реализована, помимо просьбы пациента, врачи должны прийти к заключению, что человек находится в состоянии «невыносимого страдания».