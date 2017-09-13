Луганск, 13 сентября, 2017, 19:19 — ИА Регнум. Бизнесмены из стран Ближнего Востока (конкретные страны не называются — ИА REGNUM) совершили ознакомительный визит на птицефабрику «Червоный прапор» в Перевальском районе ЛНР. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщил представитель администрации района.

Птицефабрика

В администрации отметили, что инвесторы заинтересовались птицефабрикой после посещения выставки инвестиционных предложений городов и районов ЛНР, которая проходила в рамках II Экономического форума «Луганская Народная Республика: от восстановления к развитию».

«Так, 12 сентября 2017 года с целью ознакомления с ПАО «Червоный прапор» это агропромышленное предприятие посетили общественный деятель, руководитель Луганского центра арабской культуры «Садыг» Масаб Салех, потенциальный инвестор представитель бизнеса из стран Ближнего Востока Икбариех Хамдан Камал Хамдан, начальник отдела регулирования инвестиционной деятельности и учета государственных закупок Министерства экономического развития Луганской Народной Республики Вадим Фалин», — говорится в заявлении.

Встречу с потенциальными инвесторами провели заместитель главы районной администрации Олег Фильчаков и временно исполняющий обязанности начальника отдела агропромышленного развития, земельных отношений и природопользования администрации Игорь Калашник.

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«В результате встречи гости подтвердили свою заинтересованность в развитии данного предприятия и выразили готовность в дальнейшем сотрудничестве», — рассказал сотрудник администрации Перевальского района.

Стоит отметить, что 1 сентября 2017 года в Луганске в рамках выставки достижений народного хозяйства «ВДНХ ЛНР-2017» состоялся II экономический форум, в ходе которого республика представила на рассмотрение инвесторов более 100 инвестиционных предложений, ряд свободных земельных участков и промышленных площадок.

Напомним, что ранее в соседней ДНР государственному предприятию «Шахтерская птицефабрика в помещении ГП «Донецкстандартметрология» были вручены первые сертификаты качества «Стандарт Донбасса». Сертификаты были выданы на полуфабрикаты из мяса птицы, а также консервы из мяса птицы в собственном соку.

«В ассортименте производства нашего предприятия еще много продуктов, и мы обязательно продолжим их сертифицировать», — проинформировала заведующая производственной технологической лабораторией ГП «Шахтерская птицефабрика» Елена Проценко.

Отметим, что производственные мощности птицефабрики расположены в двух районах — Амвросиевском и Шахтерском. Предприятие имеет собственную сеть фирменных магазинов во многих городах ДНР.

В 2014 году рядом с птицефабрикой шли жестокие бои. Из-за обстрелов предприятия пришлось выпустить на свободу всю птицу. А когда обстрелы стихли, 30 оставшихся сотрудников предприятия загоняли кур обратно и восстанавливали оборудование. Сейчас штат предприятия постепенно расширяется, на фабрике также работают жители Зугрэса и Тореза.

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В настоящее время Донецкая Народная Республика полностью обеспечивает собственные потребности в курином мясе и яйцах.