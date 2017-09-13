Москва, 13 сентября, 2017, 19:21 — ИА Регнум. Партнерам «Газпрома» по строительству «Северного потока — 2», видимо, придется пересмотреть схему финансирования проекта из-за американских санкций, сообщил глава австрийкой нефтяной компании OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты Райнер Зеле сегодня, 13 сентября, на пресс-конференции, посвященной последствиям санкций США для немецкого бизнеса в России.

Gazprom.ru Выход на берег «Северного потока» в Германии

Глава австрийской компании добавил, что финансирование в размере 70%, как было принято до санкций, партнерам «Газпрома» вряд ли удастся осуществить. Однако планируется, что менеджеры совместного проекта будут искать другие источники финансирования.

Райнер Зеле с сожалением признал, что европейским партнерам по строительству «Северного потока — 2» приедятся больше работать с банками Китая и России, чем с европейскими и американскими банками.

«Придется работать с Азией, чтобы финансировать такие проекты», — сказал глава OMV.

При негативном сценарии и отсутствии кредитования со стороны банков партнеры «Газпрома» рассматривают варианты финансирования проекта за счет собственных капиталов.

Райнер Зеле заключил, что обязательства по договору будут выполнены.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа начальник финансово-экономического департамента компании «Газпром» Александр Иванников сообщил, что «Северный поток — 2» будет построен, даже если для партнеров риски будут превышать прибыль от реализации проекта.

Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп подписал законопроект, принятый ранее Конгрессом США, который накладывает на Россию новые санкции. Данный законопроект, в частности, касается лиц, вкладывающих в строительство российских газопроводов более $5 млн за год и $1 млн единовременно. Таким образом, партнеры «Газпрома» по строительству магистрального газопровода «Северный поток — 2» также подпадают под санкции США. В Евросоюзе считают, что американские промышленники таким образом хотят занять европейские рынки, вытеснив с них российские энергетические компании.