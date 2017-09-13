Санкт-Петербург, 13 сентября, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Большинство самолетов обанкротившегося авиаперевозчика «Трансаэро» пришли в негодность и будут утилизированы, какие-то путем дорогостоящего ремонта можно будет восстановить и передать другому эксплуатанту. Часть воздушных судов уже была передана авиакомпании «Россия».

Maarten Visser Самолет авиакомпании «Трансаэро»

О судьбе авиапарка «Трансаэро» рассказал сегодня, 13 сентября, корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом авиакомпанию «Трансаэро». В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев — до 13 марта 2018 года. Общие требования кредиторов «Трансаэро» оценили в 329 млрд рублей.

По данным на 31 декабря 2014 года, авиапарк «Трансаэро» состоял из 104 авиалайнеров — 47 Boeing 737, 20 Boeing 747, 18 Boeing 767, 14 Boeing 777, двух Ту-214 и двух грузовых Ту-204С. При этом в собственности компании находились только девять самолетов (пять Boeing 737, три Boeing 767 и один Boeing 777), остальные ею арендовались.

Олег Пантелеев напомнил, что в большинстве авиакомпаний России большая часть флота принадлежит лизинговым компаниям. Соответственно, большая часть авиапарка «Трансаэро» вернулась к собственникам этих самолетов. А далее, в зависимости от состояния, ликвидности самолетов, они либо вернулись в эксплуатацию другими авиакомпаниями, прежде всего, авиакомпанией «Россия», либо ждут своего часа, как металлолом.

«Авиакомпания «Россия», например, стала эксплуатантом нескольких широкофюзеляжных самолетов Boeing 747 и Boeing 777. Они просто взяли их в лизинг у лизингодателя, который раньше отдавал их «Трансаэро», и взяли на работу несколько тысяч сотрудников обанкротившейся компании», — пояснил аналитик.

Что касается собственности авиаперевозчика, по словам Пантелеева, большая часть этих самолетов уже никогда не поднимется в небо. Поэтому наиболее вероятным сценарием является утилизация этих самолетов или, что маловероятнее — разборка на запчасти.

«Стоимость восстановления летной годности достаточно высока, а вероятность отбить эти затраты в ходе эксплуатации — отсутствует. Самолеты имеют обременение и в ходе конкурсного производства, вероятно, будут реализованы. Но маловероятно, что стоимость выручки будет сколь-либо существенна. Ранее были оценки, что кредиторы, в случае распродажи активов, смогут получить примерно 1−2-3% от величины своих дебиторских долгов. Особенно им рассчитывать не на что. С другой стороны, мы понимаем, что крупнейшие кредиторы в этой ситуации постарались создать резервы и так или иначе сумеют пережить потерю достаточно больших средств», — отметил Олег Пантелеев.

При этом, утилизация воздушного судна, в зависимости от метода, обойдется от сотен тысяч рублей до сотен тысяч долларов.

«Но это не сравнимо со стоимостью нового самолета и стоимостью не нового, но годного к полетам авиалайнера. Если речь идет о новом самолете Боинг 737 с завода, он может стоить 60−80 млн долларов. Если речь идет о самолете в возрасте, то, например, 15-летние машины едва ли будут стоить больше 20 млн долларов», — пояснил эксперт.

Таким образом, поживиться конкурентам удалось в большей степени пассажирами, нежели имуществом «Трансаэро». «Какая-то часть спроса на авиаперевозки оставалась после прекращения деятельности «Трансаэро» неудовлетворенной. Мы видим, что 12 из 15 крупнейших авиакомпаний России в 2016 году показывали рост. Фактически, те авиакомпании, которые остались на рынке, делили пассажиров «Трансаэро», — резюмировал Олег Пантелеев.