Москва, 15 сентября, 2017, 03:14 — ИА Регнум. Патриарх Московский Кирилл пригласил Константинопольского патриарха Варфоломея посетить Москву в декабре 2017 года. О том, какое значение намечающаяся встреча имеет для улучшения взаимопонимания между православными всего мира, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

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Интересным и необычным являлось то, что соответствующее письмо патриарху Варфоломею передал посол РФ в Турции Алексей Ерхов, сопровождаемый Дмитрием Евдокимовым, генеральным консулом в Стамбуле. Этот факт может говорить об определенной заинтересованности на государственном уровне Москвы и Анкары в восстановлении исторических отношений двух православных церквей, несколько охладившихся после отказа Московского патриархата принимать участие в заседаниях Всеправославного собора на о. Крит в июне прошлого года.

Одним из важнейших вопросов, которые предстоит обсудить патриархам, вероятно, является ситуация на Украине, требующей серьезного духовного исцеления. Озлобление и раскол, поразившие украинцев, пошедших за недобросовестными политиками, потребуют для исправления положения духовного участия и примирения. Об этом же заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриарха митрополит Иларион в интервью греческому интернет-порталу «Ромфеа». Он отметил, что нельзя считать отколовшихся закоренелыми раскольниками, и подчеркнул готовность Церкви принять всех покаявшихся.

Читайте подробности в материале: Константинопольского патриарха Варфоломея ждут в декабре в Москве

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