Москва, 15 сентября, 2017, 04:30 — ИА Регнум. Почему инициатива, высказанная Владимиром Путиным по вводу миротворцев ООН в зону конфликта на Украине для разграничения конфликтующих сторон, была поддержана европейцами, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Озвученная официальными лицами Германии поддержка плана, предусматривающего окончание гражданского конфликта на Украине, говорит в числе прочего и о готовности Европы к разморозке отношений с Россией. Ситуация, сложившаяся в Европе в настоящее время, требует, с точки зрения германских политиков, нового тренда, предполагающего утихомиривание конфликтов и сосредоточение на новых проблемах, ждущих немедленного решения. Одной из которых является поведение Польши, захваленной США и пытающейся навязать свою позицию, в том числе и Германии.

На этом фоне Берлину как никогда необходимо добиться сворачивания всех конфликтов и сосредоточиться на достижении приемлемого европейского единства. Альтернатива такому решению выглядит достаточно мрачной. Развал Евросоюза может стать локальным Армагеддоном.

Читайте подробности в статье: Европа накануне перемен: Берлин цепляется за московскую соломинку

Обратите также внимание на другие статьи Юрия Баранчика по международной проблематике.