Рига, 13 сентября, 2017, 19:04 — ИА Регнум. Латвия находится на втором месте в ЕС по сокращению численности населения за 2016 год. Об этом свидетельствуют данные «Eurostat», сообщает LETA.

Vadim Timoshkin Рига, Латвия

Так, в расчете на тысячу жителей сокращение численности населения страны в 2016 году составило 0,96%. Самое большое сокращение зарегистрировано в Литве — на 1,42%. Немного меньше, чем в Латвии, население сократилось в Хорватии (-0,87%), Болгарии (-0,73%) и Румынии (-0,62%).

В свою очередь в 2016 году в 18 странах ЕС численность населения увеличилась. Самый большой прирост был в Люксембурге — на 1,98%. В целом численность населения стран ЕС увеличилась до 511,8 млн человек по сравнению с 510,3 млн годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по сравнению с 2010 годом численность населения Латвии сократилась на 170 тысяч человек или на 8%, в том числе за счет долгосрочной иммиграции страна потеряла 113 тысяч, а за счет негативного прироста населения (смертность превышает рождаемость) — 57 тысяч.

На момент выхода Латвии из состава СССР, численность населения страны составляла 2,6 млн человек, а на1 июля 2017года — 1,938 млн человек.