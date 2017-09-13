Москва, 13 сентября, 2017, 17:45 — ИА Регнум. Кремль не будет комментировать волну телефонных сообщений о минировании зданий в разных регионах России, заявил 13 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Shkolazhizni.ru Телефонный терроризм

Пресс-секретарь главы российского государства подчеркнул, что этот вопрос находится в компетенции российских спецслужб.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 сентября по сегодняшний день в России отмечается всплеск анонимных телефонных звонков о взрывных устройствах, заложенных в административных, образовательных, торговых и других учреждениях. Начавшись в различных регионах России, к 13 сентября волна «телефонного терроризма» дошла до Москвы и в столичные правоохранительные структуры поступило более 20 таких сообщений.

Ранее было отмечено, что звонки проходили через международных операторов и ряд СМИ опубликовал сообщения о том, что их источник может находиться на Украине.