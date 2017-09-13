Москва, 13 сентября, 2017, 17:56 — ИА Регнум. Экономика Россия смогла преодолеть спад, несмотря на санкции, и стала менее зависимой от внешних шоков, заявил глава правительства России Дмитрий Медведев сегодня, 13 сентября, на совещании с депутатами от «Единой России» по вопросу подготовки бюджета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Премьер

Глава правительства заявил, что проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 гг. уже почти готов и будет передан в Госдуму 29 сентября.

Медведев подчеркнул, что даже небольшой экономический рост на уровне 2% способствует решению важных социальных задач, а рекордно низкий уровень инфляции помогает лучше спланировать расходы бюджета.

При обсуждении с однопартийцами проекта бюджета председатель «Единой России» сказал, что структура бюджета меняется, и доходная часть, не связанная с продажей сырья, увеличивается.

Медведев сказал, что для «Единой России» и для парламента в целом задача выполнения социальных обязательств имеет исключительную важность. Правящая партия считает необходимым увеличить расходы на здравоохранение, образование, заработную плату бюджетникам и на развитие других социальных сфер.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября на пресс-конференции по результатам саммита БРИКС президент России Владимир Путин заявил, что рост экономики России составил 2%, а уровень инфляции снизился до рекордно низкого показателя 3,5%.

Напомним, 8 сентября министр финансов Антон Силуанов заявил, что расходная часть бюджета России в 2018 году увеличится на 100 миллиардов рублей за счет доходов нефтегазового сектора.