Москва, 15 сентября, 2017, 01:41 — ИА Регнум. Одним из важных событий саммита БРИКС, прошедшего в Китае, стали высказанные российским президентом инициативы по Украине, уже сейчас получающие позитивную оценку в Европе. Какой путь к миру открывает предложенный Путиным вариант, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Климкин

Владимир Путин предупредил, что поставка американского летального оружия киевскому режиму может увеличить число жертв, расширить конфликт на другие регионы, но ситуацию не изменит. Возможно, Путин говорил о других регионах Украины, но, поскольку он не указал их конкретно, то, может, имелся в виду и Афганистан. Такого рода асимметричный ответ вполне способен заставить вашингтонскую администрацию подумать дважды, прежде чем продавливать поставку летального вооружения нынешнему Киеву.

Вторая идея Путина, вызывавшая позитивную оценку в европейском сообществе, заключается в предложении ввода на линию разграничения между войсками хунты и республиками ЛДНР миротворческих сил ООН. Проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе уже направлен председателю Совбеза и генсеку ООН. Что интересно, идею России поддержал и постпред Украины при ООН. Основным вопросом теперь становится форма, которую примет планируемый ввод миротворцев. Если он произойдет по южноосетинскому сценарию (как и предложил Путин, по линии разграничения), будет получен реальный шанс на умиротворение конфликта. Но существует опасение, что Украина будет пытаться добиться «косовского» варианта по примеру введения войск НАТО внутрь региона.

Узнайте подробности: К чему приговорил Украину БРИКС?

Обратите также на другие статьи Юрия Баранчика по международной проблематике.