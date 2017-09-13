Липецк, 13 сентября, 2017, 17:27 — ИА Регнум. Стенд Липецкой области на выставке «Импортозамещение», которая проходит до 14 сентября в международном выставочном центре «Крокус Экспо», оценил Дмитрий Медведев. Как сообщает пресс-служба областной администрации, председатель правительства даже расписался на одном из липецких станков.

Government.ru Осмотр экспозиции III Международной специализированной выставки «Импортозамещение»

Регионы привезли на выставку широкий спектр продукции, начиная от продовольствия и заканчивая крупными промышленными проектами. Липецкую область представляют образцы 21 предприятия. Кроме того, продукцию экспонируют шесть резидентов ОЭЗ «Липецк».

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев осмотр выставки начал со стенда Липецкой области. Он высоко оценил круглошлифовальный станок с числовым программным управлением, который выпускает ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие» в рамках машиностроительного кластера «Липецкмаш», оставив на нем свой автограф. Также Дмитрий Медведев заинтересовался проектом ООО «Генборг» из Усмани, с 2016 года выпускающим взрывозамещающие асинхронные электрические двигатели, и липецким мороженым.

Осмотрел Медведев и сельскохозяйственную машину «Мурашка» для внесения жидких удобрений на базе автомобиля УАЗ. Ее выпускает Липецкий завод малых коммунальных машин. В подарок председателю правительства от липчан преподнесли подарочное издание книги «Липецкая область. Промышленность XXI века» на двух языках — русском и английском.

Липецкий стенд вместе с Дмитрием Медведевым осмотрели заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также первый заместитель главы администрации Липецкой области Юрий Божко.

Выставка «Импортозамещение», работа которой продолжится до 14 сентября, организована при официальной поддержке правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти. Главная цель экспозиции — продемонстрировать возможности производства конкурентоспособных отечественных товаров, а также новейшие технологии, перспективные разработки и инвестиционные проекты, характеризующие научно-технический и производственный потенциал России.

«Липчане целенаправленно выполняют задачу по развитию собственного производства взамен импортной продукции, поставленную Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Небольшая по своим размерам Липецкая область производит промышленной продукции больше, чем несколько соседних регионов. И сегодня, в непростых экономических условиях, есть положительная динамика по многим отраслям. За высокими результатами — огромный труд каждого жителя и целых трудовых коллективов», — заявил глава региона Олег Королев.