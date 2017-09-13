Оренбург, 13 сентября, 2017, 17:18 — ИА Регнум. Футбольный клуб выступил с заявлением относительно инцидента между самарскими футбольными болельщиками и силовиками: проникновения полиции и Росгвардии на сектор гостей не было. Никакой провокации со стороны силовых ведомств во время игры не происходило. Благодаря современным системам видеонаблюдения нарушители были выявлены в ходе матча, и сотрудникам правоохранительных органов необходимо было исполнить свои обязанности — задержать подозреваемых и составить на них административные протоколы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ФК «Оренбург».

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"В связи с появившимися в ряде СМИ инсинуациями относительно инцидента правоохранительных органов с самарскими болельщиками по завершении матча «Оренбург» — «Крылья Советов» сообщаем, что произошедшие события состоялись после финального свистка (а не во время матча, как сообщают некоторые издания и болельщики). События происходили на лестничном марше Северной трибуны стадиона (на выходе со стадиона) в то время, когда проводилось задержание правонарушителей, зажигавших пиротехнические изделия во время матча. В подтверждение этому имеются записи с камер видеонаблюдения стадиона», отметили футболисты.

Они считают, что все действия полиции и Росгвардии в сложившихся обстоятельствах логичны и оправданны, в связи с чем спекулировать данной темой и трактовать её в своих интересах в данной ситуации неуместно.

В футбольном клубе подчеркнули, что на выходе со стадиона произошло неподчинение органам правопорядка и физическое сопротивление, в результате чего пострадали сотрудники правоохранительных органов при исполнении своих служебных обязанностей. Далее потребовалось вмешательство сил Росгвардии для погашения конфликта и задержания нарушителей.

Между тем, болельщики «Крыльев Советов» в интервью СМИ заявили, что полиция начала вытаскивать из толпы кого-то, тогда фанаты бросили на защиту своего.

«Защищая нарушителей и препятствуя исполнению закона, защищающие сами автоматически становятся нарушителями», — сказали в свою очередь оренбургские футболисты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, что 2 сентября между болельщиками самарского футбольного клуба «Крылья Советов» и оренбургскими правоохранителями произошёл конфликт. Самарские фанаты во время матча бросили с трибуны фаер. В ходе задержания силовикам было оказано сопротивление. Сотрудники ОМОНа Росгвардии были вынуждены применить физическую силу в отношении нарушителей.

В настоящее время расследуются уголовные дела в отношении трёх жителей Самары, которые подозреваются в причинении телесных повреждений сотрудникам полиции и Росгвардии.

Стоит отметить, что в Комитет по предотвращению пыток от одного из болельщиков поступила просьба о юридической поддержке. Мужчина утверждает, что, будучи невиновным и добропорядочным гражданином, пострадал от действий оренбургских силовиков. Юристы обратились в следственные органы с просьбой провести проверку.

Правозащитники, изучив видеозаписи конфликта, появившиеся в интернете, усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьёй 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств».