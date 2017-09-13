Калининград, 13 сентября, 2017, 17:12 — ИА Регнум. Калининградские активисты ОНФ обратились в прокуратуру с просьбой проверить деятельность городского «Водоканала», обращая внимание на регулярные расточительные закупки этим муниципальным предприятием.

(сс) Лобачев Владимир Логотип Общероссийского народного фронта (ОНФ)

В частности, в прошлом году руководство «Водоканала» выделила более 2,5 млн руб. на банкет и концерт по случаю своего юбилея. А в начале августа 2017 года прошли два аукциона на покупку чайных ложек с элементами янтаря и чайных наборов с символикой предприятия на общую сумму более 1,25 млн руб.

«При постоянном финансировании муниципального предприятия «Водоканал» из бюджета города, такие траты бюджетных средств являются неэффективными и сомнительными, — заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Авдыш. — При этом на содержание, охрану, ремонт или демонтаж опасных зданий, судя по тому, что мы увидели в ходе мониторинга, предприятие не тратит ни копейки».

По мнению активиста, подобная хоздеятельность является серьезнейшим поводом для правоохранительных органов проверить деятельность муниципального предприятия.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что минувшим лето губернатор Калининградской области Антон Алиханов опубликовал в своем мессенджера Instagram фотографии из кабинета директора «Водоканала» Александра Иващенко, сопроводив их хэштегами: #спасибозавашиналоги и #красотатребуетжертв. Ранее депутат облдумы Игорь Рудников заявил, что ремонт кабинета Иващенко обошелся в 4,7 млн рублей.

В 2014 году директор МУП «Водоканал» Александр Иващенко получил от городских властей личную денежную премию в размере 494 тыс. рублей.