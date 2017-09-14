Москва, 14 сентября, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Переговоры между Москвой и Токио, продолжившиеся в январе 1956 года, имели все шансы достичь успеха в подписании мирного договора на условиях, устраивавших обе стороны. Какова была роль правительства США в срыве советско-японского мирного договора, рассказывает в своей статье доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Отзыв японского посла Мацумото в конце марта 1956 года стал результатом давления со стороны Вашингтона на своих японских «союзников». Посол Японии во время заключительного заседания переговоров констатировал значительные успехи, выразившиеся в согласовании большого числа вопросов, предполагаемых к включению в будущий мирный договор. Но его деятельность была прервана открытым вмешательством США в лице госсекретаря Джона Даллеса, который пригрозил Японии, в случае признания советскими Кунашира и Итурупа, навечно оставить за собой Окинаву и весь архипелаг Рюкю.

Пойдя еще дальше, официальные лица Вашингтона заявили:

«США рассматривали Ялтинское соглашение просто как декларацию об общих целях стран — участниц Ялтинского совещания».

Тем самым США ставили под сомнение права СССР не только на южные Курилы, но и на южный Сахалин и все Курильские острова. Ради выигрыша в Тихоокеанском регионе Штаты пошли на беспринципное и предательское по отношение к бывшему союзнику поведение. Зависимая от США Япония, хотя и заинтересованная в нормализации отношений с СССР, не смогла ничего противопоставить жесткой позиции американцев.

Читайте подробности: Кто виноват в отсутствии мирного договора России и Японии?

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