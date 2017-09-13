Москва, 13 сентября, 2017, 17:08 — ИА Регнум. Правительство РФ объяснило, что программа материнского капитала — пиар и фикция, отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, авторы законопроекта, расширяющий возможности использования средств маткапитала на покупку автомобиля, получили отрицательный отзыв правительства на свою инициативу.

Реализация законопроекта, указывают в правительстве, «приведет к значительному увеличению численности граждан, обращающихся с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, что потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований», следует из документа за подписью вице-премьера Сергея Приходько.

«Правительство официально заявляет, что мой законопроект повлечет за собой увеличение числа заявлений на использование маткапитала, что приведет к дополнительным расходам бюджета. «У меня для вас маткапитал есть, но я вам его не отдам». По сути, кабмин объявляет, что вся программа маткапитала — пиар, фикция, где главное — рассказать о том, как мы поддерживаем семьи, а не реально выдать им деньги. Причем ведь не просто выдать — а дать возможность купить машину. Но — нет, не получите, денег нет, держитесь», — написал один из авторов законопроекта в соцсети.

«Такой вопиющей несправедливости и цинизма я давно не видел», — заключил Тумусов.