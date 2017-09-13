Киев, 13 сентября, 2017, 17:03 — ИА Регнум. Украина, которая из-за своих радикалов осталась без поставок угля из Донбасса, сегодня, 13 сентября, приняла первую партию угля из США объемом 62 тыс. тонн. Американский антрацит прибыл в одесский порт «Южный». Однако далеко не все восприняли это известие с радостью. ИА REGNUM подготовило обзор соцсетей.

Клод Моне. Прогулка. Уголь докеров. 1875

Сам украинский президент Петр Порошенко поприветствовал первую партию американского угля на Украине. В своем сообщении в Twitter он обратил внимание на то, что этой поставкой власти Украины сделали важный вклад в повышение энергобезопаности страны, отметил Порошенко.

Среди пользователей соцсетей нашлись те, кто поддержал такое решение украинских властей и даже кинул «респект президенту».

«Украина уголь брала из Донецкой области Украины, сейчас из США, а РФ потеряла инструмент шантажа. Ну, все логично, все правильно», — отмечает Дмитрий А. в Twiter.

Однако в русскоязычном сегменте Facebook, Twitter и «Вконтакте» пользователи разделились, по большей части, на две группы: тех, кто открыто осуждает закупку американского угля, указывая на странность такого решения; и тех, кто отнесся к этой ситуации неодобрительно, но с юмором.

Например, один из участников группы «Украинский мир» в Facebook не без иронии отметил:

«Да будет свет! Слава майдану — американский уголь в Украине! Американские шахтёры благодарят украинский народ, что не дали умереть их угольной отрасли».

Заслуги украинского президента, договорившегося с президентом США Дональдом Трампом о поставках угля из Пенсильвании, тоже не обошли стороной. В своем микроблоке в Twitter «Сапсаниха» поздравила Порошенко с первой приемом американского антрацита:

«У скакунов праздник прибыл первый уголь из США добытый главным шахтером — порошенко Слава ЦЕЕВРОПЕ» (орфография и пунктуация оригинала сохранены — прим. ИА REGNUM ).

«Первый американский уголь уже в/на Украине. Теперь будем ждать баржу со строительным песком, купленным у губернатора Калифорнии», — надеются пользователи Facebook.

Некоторые люди в соцсетях обращают внимание на то, что воодушевленный настрой украинских политиков по поводу поставки угля из США как «шаг к энергонезависимости от России» совсем не обоснован:

«В Пенсильвании радуются, что впарили Украине нерентабельный уголь по завышенной цене».

«Вконтакте» предполагают, что дороговизну угля украинцам объясняют тем, что американский уголь греет в 3 раза сильнее.

Помимо того, что американский уголь для Украины обошелся в разы дороже, чем энергоноситель из РФ или Донбасса, а разница ляжет на плечи потребителей, читатели отмечают, что эта новость из разряда «назло соседу отморожу себе уши», а американские суда с углем на самом деле и не покидали американские порты.

«Голос Мордора» в своем микроблоге пишет:

«Страна, которая совсем недавно сама экспортировала уголь, торжественно встречает хлебом и солью (!!!) корабль с углём из-за океана, из США».

Напомним, что в августе украинская компания «Центрэнерго» объявила о подписании контракта с американской Xcoal Energy & Resources на поставку Украине до конца года 700 тыс. тонн энергетического угля. О том, сколько стоят эти поставки, Киев официально не объявил. Хотя, по подсчетам экспертов, они как минимум в три-четыре раза дороже, чем уголь из Донбасса.

В январе 2017 года украинские радикалы, как передавало ИА REGNUM, начали блокировать железнодорожные пути, по которым осуществлялась доставка антрацита из ЛНР и ДНР на Украину. В результате этого, а также плачевного состояния энергетики Украины в целом, на протяжении всего отопительного сезона в стране действовал режим чрезвычайного положения.