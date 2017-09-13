Москва, 13 сентября, 2017, 16:50 — ИА Регнум. Москва действительно предлагала Вашингтону провести встречи для обсуждения острых двусторонних проблем, однако эти предложения «не встретили взаимности». Об этом 13 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения в американских СМИ о желании российской стороны возобновить контакты.

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«Это обычная практика дипломатической работы», — сказал Дмитрий Песков, отметив, что соответствующие предложения передавались американской стороне «в различных форматах», в том числе по дипломатическим каналам.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Россия последовательно выступала и выступает «за возобновление диалога, за обмен мнениями, за поиск совместных решений».

Напомним, ранее американское издание Buzzfeed сообщило, что президенту США Дональду Трампу сразу же после его вступления в должность из Москвы поступал план оперативной нормализации российско-американских отношений.

«Подробный документ с предложениями, доступ к которому получил Buzzfeed, призывает к полному восстановлению дипломатических и военных каналов связи, а также — контактов между разведслужбами», — сообщило издание.

По его информации, речь в документе идёт о связях, ослабших из-за «российского участия в событиях на Украине и в Сирии».