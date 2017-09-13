Москва, 13 сентября, 2017, 16:44 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на защиту прав глав муниципальных образований, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Депутаты Госдумы

Предлагается установить, что если избранный на муниципальных выборах либо представительным органом муниципального образования глава муниципального образования, отрешенный от должности губернатором, обжалует в судебном порядке правовой акт губернатора о его отрешении, досрочные выборы главы муниципального образования не могут быть назначены (либо, соответственно, представительный орган муниципального образования не вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования) до вступления решения суда в законную силу.

Законопроектом также предлагается установить сокращенный срок апелляционного обжалования правового акта губернатора об отрешении от должности главы муниципального образования.