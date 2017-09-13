ГД защищает права отрешенных от должности глав муниципальных образований
Москва, 13 сентября, 2017, 16:44 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на защиту прав глав муниципальных образований, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.
Предлагается установить, что если избранный на муниципальных выборах либо представительным органом муниципального образования глава муниципального образования, отрешенный от должности губернатором, обжалует в судебном порядке правовой акт губернатора о его отрешении, досрочные выборы главы муниципального образования не могут быть назначены (либо, соответственно, представительный орган муниципального образования не вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования) до вступления решения суда в законную силу.
Законопроектом также предлагается установить сокращенный срок апелляционного обжалования правового акта губернатора об отрешении от должности главы муниципального образования.