Сочи, Краснодарский край, 13 сентября, 2017, 16:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин согласен с предложением Федерации независимых профсоюзов об уравнивании минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым

Заявление об этом глава российского государства сделал 13 сентября в Сочи в ходе встречи с главой Федерации Михаилом Шмаковым. К рассмотрению данного вопроса Владимир Путин может вернуться уже с 1 января 2018 года.

Президент России подчеркнул, что в этой сфере надо произвести внимательные расчёты, чтобы не подорвать исполнение других социальных обязательств госбюджета.

«Но вы правы, у нас такие возможности возникают, мы их обсуждали, в том числе и с 1 января 2018 года в единоразовом режиме», — сказал Владимир Путин.

Глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков предложил не позднее 1 января 2018 года одновременно увеличить МРОТ и прожиточный минимум. По мнению Михаила Шмакова, в масштабах страны на это потребуется порядка 60 млрд рублей, из которых 16−18 млрд придутся на федеральный бюджет.

Кроме того, предложено законодательно закрепит процесс автоматической компенсации в зависимости от инфляции.