Липецк, 13 сентября, 2017, 16:40 — ИА Регнум. Липецкая область заняла третье место по исполнению программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов среди 75 регионов России. Такие данные представлены в аналитическом отчете, опубликованном на портале ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» «Реформа ЖКХ».

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Как пояснили в пресс-службе областной администрации, рейтинг составлен на основе официальной информации, предоставленной региональными операторами различных субъектов России за II квартал. Он позволяет определить эффективность организации и исполнения региональными органами власти работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Критериями оценки регионов стали следующие показатели: фактические темпы реализации краткосрочных планов региональных программ в отчетном периоде, эффективность планирования использования средств регионами для проведения капитального ремонта, процент собираемости взносов граждан и показатели реализации региональных программ в целом.

В 2017 году в Липецкой области в рамках программы запланировано выполнить строительно-монтажные работы в 338 многоквартирных домах. На данный момент ремонт выполнен уже в 125 объектах.

«Нужно продолжать повышать эффективность работы всего коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения», — считает глава региона Олег Королев.