Салехард, 13 сентября, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Ямал назван лидером среди регионов российской Арктики. Об этом федеральные эксперты заявили сегодня, 13 сентября, на пресс-конференции о развитии Арктической зоны РФ.

Yamalpro.ru Завод «Ямал СПГ» – один из важнейших проектов ЯНАО

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, спикеры представили доклад по материалам исследований более сорока ведущих российских экспертов и политологов. По словам заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова, сегодня Ямал приносит каждый десятый рубль федерального бюджета. В регионе реализуются крупнейшие инфраструктурные проекты, эффективно развивается топливно-энергетический комплекс. Показатели валового регионального продукта к 2020 году составят 1,8 трлн рублей.

Округ готовится встать в авангарде развития Арктики, и в этом должна помочь реализация стратегии развития Арктической зоны РФ, в которую входит ЯНАО. Эксперты подчеркнули, что процесс должен базироваться на развитии топливно-энергетического комплекса и реализации транспортно-инфраструктурных проектов.

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Сейчас на Ямале идет работа над проектами строительства и расширения морского порта Сабетта, железнодорожного «Северного широтного хода» и железнодорожной линии Бованенково — Сабетта. Ожидается, что с их реализацией проходы судов по Северному морскому пути увеличатся в несколько раз. Также в Ямало-Ненецком автономном округе разрабатывается Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение, нефть которого поставляется по СМП.

Один из самых важных проектов, которые реализуются на территории округа, — проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа на полуострове Ямал на базе Южно-Тамбейского месторождения «Ямал СПГ» стоимостью около 27 млрд долларов. По оценкам экспертов, с запуском всех мощностей завода Россия будет обладать десятой частью мирового газового рынка.

Накануне, 12 сентября, в порт Сабетта доставлены два последних модуля для строительства завода «Ямал СПГ». Всего модулей 142, их общий вес составляет 565 тысяч тонн.

Первая линия завода заработает уже в конце 2017 года. Для транспортировки сжиженного природного газа будут созданы 15 специальных танкеров-газовозов. Первый из них — «Кристоф де Маржери» — совершил первый коммерческий рейс в августе этого года, доставив партию СПГ по Севморпути из Норвегии в Южную Корею. Газовоз стал первым в мире торговым судном, совершившим переход в арктических водах без ледокольной проводки.

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