Ярославль, 13 сентября, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Мэрией Ярославля начата процедура по приобретению права муниципальной собственности на заброшенные мемориалы погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском отделении ОНФ.

Мемориалы станут собственностью мэрии Ярославля

В Ярославле на территории закрытых заводов «СК-Премьер» и «Ярославский мукомольный завод №1» остались мемориалы погибшим во время Великой Отечественной войны работникам этих предприятий

«Мы несколько лет следили за состоянием этих памятников, проводили субботники. Обратились с просьбой к мэру Ярославля взять эти два подзабытых памятника на баланс мэрии, чтобы уберечь их от разрушений и чтобы был официальный «пригляд», — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.

Первый заместитель мэра Ярославля Сергей Тарасов уведомил общественников, что инициирована процедура по приобретению права муниципальной собственности.

Для этого мэрии надо обратиться в суд, чтобы тот признал эти объекты бесхозными и затем передал бы их в муниципальную собственность.

«Общественники не перестанут ухаживать за ними, но теперь еще подключится мэрия, которая сможет проводить ремонт и содержать эти мемориалы. К тому же объекты станут охраняться государством. Сейчас любой может подъехать на бульдозере и снести их. И ничего за это не будет», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в ярославском ОНФ.

Теперь мэрия подключится к защите мемориалов.