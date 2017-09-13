Красноярск, 13 сентября, 2017, 16:29 — ИА Регнум. «Край моей судьбы», — так говорит о Красноярском крае Павел Стефанович Федирко — человек-легенда, который для сибиряков-красноярцев в представлении не нуждается. Сегодня Почётный гражданин Красноярского края, Почётный гражданин города Красноярска, кавалер орденов Ленина и ордена Трудового Красного Знамени, первый секретарь Красноярского крайкома КПСС с 1972 по 1987 годы отмечает своё 85-летие.

Департамент информационной политики Красноярска

В Большом концертном зале краевой филармонии, кстати, созданном в эпоху Федирко, сегодня юбиляра поздравляют первые лица региона и города, коллеги и товарищи Павла Стефановича и, конечно, благодарные красноярцы.

«Сегодня мы чествуем выдающегося гражданина России, замечательного человека, с чьим именем связана современная история нашего края. Жизнь Павла Стефановича в нашем регионе — это новые города, новые промышленные комплексы, школы, больницы, театры… Одним словом, всё то, что делало и делает наш регион лидером экономики, социальной и культурной жизни большой страны», — отметил Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и вручил юбиляру Почётный знак «За вклад в развитие Красноярского края».

Пятнадцать лет руководства Красноярским краем Павла Стефановича Федирко — это по праву эпоха колоссальных перемен в жизни региона и его столицы. Они менялись по всем направлениям: от промышленности до культуры. Так, в Красноярске были созданы аэропорты Емельяново и Черемшанка. Росли новые жилые микрорайоны: «Северный», «Солнечный», «Ветлужанка», «Пашенный». Создавались объекты, которые и сегодня являются лицом города: площадь 350-летия Красноярска (ныне — Театральная площадь), архитектурный комплекс на Стрелке, здание Енисейского пароходства, мосты Октябрьский и «777». Институт искусств, Театр Оперы и Балета, Театр музыкальной комедии, Дворец труда, Дворец пионеров — все эти знаковые объекты культуры также были созданы в эпоху Федирко. Кроме того, сформирована мощная спортивная база: Дворец спорта «Енисей» (ныне — имени Ивана Ярыгина), теннисные корты, самый большой в СССР 100-метровый трамплин, десятки лыжных баз, плавательные бассейны… Результат этой работы: в 1982 и 1986 годах в Красноярске проходили зимние Спартакиады народов СССР, и наш город буквально был открыт миру. Также был сформирован образовательный и научный потенциал города: Красноярский филиал Сибирского отделения Академии наук СССР, Красноярский государственный и аграрный университеты, Институт искусств, Институт торговли, строительный институт, Аэрокосмическая академия…

«Павел Стефанович, такие грандиозные преобразования стали возможными благодаря Вашим уникальным качествам — мыслить масштабно и комплексно, не ограничивать себя обстоятельствами и иногда вопреки принимать решения. Такой взгляд позволял Вам жить и работать, опережая время. Вами были реализованы проекты, ставшие «магнитами» притяжения в край и наш город сотен и сотен людей. Цифры говорят сами за себя. Красноярск никогда не знал такого высокого уровня прироста населения: количество жителей выросло более чем на 240 тысяч человек. Примите искренние слова уважения той колоссальной работой, которую Вы сумели осуществить» — пожелал Павлу Стефановичу Федирко Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов.

Павла Стефановича считают классиком регионального развития. Основой его управленческих решений были программы комплексного развития территорий — знаменитые «красноярские десятилетки». По-новому стал развиваться Красноярск: с комплексной застройкой микрорайонов в соответствие с генеральным планом развития города. Такой комплексный подход к развитию Красноярья, основанный Федирко, реализуется и сегодня. Как отметил сам юбиляр, каждая встреча с родным Красноярском для него — это не только тёплые воспоминания, но и радость от тех перемен, которые происходят в городе.

Павел Стефанович Федирко: «Горожане, которые живут сейчас в Красноярске, может, не замечают, как он хорошеет. Когда я приезжаю сюда, у меня сердце наполняется радостью, поскольку город активно развивается и становится всё более красивым, что трудно сравнить с любым другим городом в нашей стране. В этом плане необходимо отдать должное руководству города и края за то, что уделяется такое серьезное внимание Красноярску, который хорошеет, растёт и становится всё более привлекательным».