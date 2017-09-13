Владимир, 13 сентября, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Полностью переделать территориальную схему обращения с отходами во Владимирской области требуют активисты Общероссийского народного фронта. Они изучили документ и пришли к выводу, что в нём большой объем данных о благоустройстве объектов обращения с отходами, но совершенно нет конкретики о том, сколько мусора ежегодно образуется в регионе, сообщает пресс-служба областного отделения ОНФ.

Ян Брейгель Младший. Аллегория четырех стихий. Вода, Воздух, Огонь и Земля (фрагмент). 1630-е

Активисты сообщают, что все ошибки, допущенные в документе, — вполне типичны, но есть все основания требовать пересмотра схемы. При этом до тех пор, пока ошибки не будут исправлены, строить «мусорные» объекты в регионе нельзя.

В частности, в территориальной схеме нет данных об объеме отходов, который образуется в течение года, следовательно, неизвестно, к какому классу опасности они относятся, какова их структура и т. д. Эксперты говорят о том, что незнание всех этих вводных может повлечь проблемы для регионального оператора, который по факту не будет знаком с реальным положением дел.

«Отсутствие основных разделов является убедительным доказательством несостоятельности территориальной схемы. В терсхеме широко представлены планы по строительству объектов обращения с отходами, однако оснований для их строительства нет, так как нет основных разделов терсхемы и региональной программы», — говорится в сообщении ОНФ.

Активисты намерены настаивать на пересмотре территориальной схемы. Все замечания будут направлены губернатору региона Светлане Орловой.

ИА REGNUM отмечает, что эта новость особенно должна понравиться жителям села Филипповское Киржачского района. Они активно протестуют против строительства рядом со своими домами станции по переработке мусора. Жители боятся, что вместо объекта с хорошо звучащим названием на территории будет построен обычный мусорный полигон. Участок жители называют «экологически чистым». Также активисты боятся, что из-за строительства опасные вещества попадут не только в землю, но и в реку Шерну, а через нее — в Клязьму.

Директор департамента природопользования Владимирской области Алексей Мигачев рассказал, что на предприятии, которое действительно хотят построить, мусор гнить не будет. Здесь хотят организовать станцию сортировки и обработки отходов различных фракций. К примеру, перерабатывать здесь будут пластик, бумагу и покрышки.

Позже в администрации области заявили, что в регионе утверждена территориальная схема обращения с отходами. Она предусматривает строительство в области пяти полигонов и шести заводов, где будут перерабатывать мусор. При этом региональная администрация выступает против мусоросжигательных заводов. Лично Светлана Орлова сказала, что «без учета мнения общественности никакие решения принимать не будут».

Между тем ранее сообщалось, что во Владимирской области планируют построить крупные мусороперерабатывающие заводы на территориях с наибольшими объемами образования отходов.

«Неутильные фракции мусора будут размещаться на пяти полигонах: в Камешковском, Муромском, Александровском, Петушинском и Киржачском районах. Нужно будет построить только один новый полигон в Александровском районе, в остальных случаях — это модернизация существующих мест размещения отходов», — сообщали в областной администрации.

К слову, мусорные проблемы в регионе стоят достаточно остро. После того, как была закрыта свалка в Балашихе, владимирцы заволновались, что весь мусор из Подмосковья привезут прямиком во Владимирскую область. Владимирские чиновники тогда обещают не допустить захламления региона мусором из Подмосковья и предупредили глав муниципалитетов о необходимости следить за возможным несанкционированным приемом местными свалками отходов из Москвы.

В прокуратуре уточнили, что мусор из Московской области и до громкого закрытия свалки в массовом порядке завозился во Владимирскую область. И это привело к исчерпанию лимитов на полигонах. Такая ситуация складывалась, в частности, в Александровском районе.

Напомним, что экологические проблемы — один из аспектов, которые обсуждались 12 сентября на встрече Владимира Путина и Светланы Орловой. Президент передал губернатору соответствующее обращение от жителей Петушинского района, но не уточнил, о какой именно проблеме идет речь.