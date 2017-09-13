Ярославль, 13 сентября, 2017, 16:08 — ИА Регнум. Контрольно-счетная палата завершила проверку АО «Ярославльводоканал», которая показала неудовлетворительное финансовое состояние предприятия и выявила ряд нарушений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

City-yaroslavl.ru Ярославльводоканал

Проверка носила плановый характер, однако еще до ее начала депутаты требовали проверить в ее ходе ряд фактов, изложенных в публикациях ИА REGNUM : закупку коагулянта по завышенной цене, закупка дорогих автомобилей, заключение договора с ООО «Тортилла» на поставку биорегулятора, в котором предприятие не нуждалось. Однако в итоговом акте проверки об этих фактах нет ни слова. Зато есть немало интересных новых фактов. По странному стечению обстоятельств большинство выявленных нарушений касается периода, когда во главе города стоял предыдущий и.о. мэра — Алексей Малютин.

Любопытная история произошла с поставкой задвижек с обрезиненным клином в 2016 году. Сначала водоканал заключил договор поставки 771 задвижки с ООО «Промкомплект» на сумму 34,5 млн рублей. Затем задвижки покупались еще трижды у разных поставщиков.

«Тем самым, при необходимом количестве в 771 шт., Обществом закуплено задвижек в количестве 1626 шт., что превысило потребность на 855 шт. или в 2,1 раза, а затраты на покупку были превышены на 29 800,6 тыс. рублей. Кроме того, задвижки, закупленные по договору от 11.08.2016 № 16−05/911 на сумму 28 354,2 тыс. рублей, не соответствуют рабочей температуре транспортируемой жидкости (Общество использует максимальную температуру в 40°), а закупленное оборудование рассчитано на температуру от 85° до 120°, что свидетельствует о завышении начальной максимальной цены договора (далее — НМЦ) более чем в два раза», — говорится в акте проверки контрольно-счетной палаты.

Схожая история произошла с поставкой дисковой поворотных затворов. В начале года заключается договор на поставку 73 затворов на 35,5 млн рублей, что соответствует годовой потребности предприятия, а затем дважды тот же товар закупался вновь.

«Общество при наличии действующего договора от 22.01.2016 № 16−05/69 на поставку того же товара и в том же количестве (объеме), провело еще два открытых конкурса, по результатам которых были выбраны победители и с ними заключены договоры. Тем самым, при необходимом количестве в 73 шт., Обществом закуплено затворов в количестве 213 шт., что превысило потребность на 140 шт., или в 2,9 раза, а затраты на покупку превышены на 65 785,2 тыс. рублей», — говорится в акте проверки контрольно-счетной палаты.

Повторные закупки материалов совпали со сменой руководителя предприятия. Но самая интересная закупка касается измельчителей для канализационных насосных станций, которые были куплены, но не подошли.

«Обществом по результатам конкурса заключен договор поставки измельчителей в количестве 2 шт. с ООО «АЛОН» от 19.08.2016 № 16−05/962 на сумму 14 880,0 тыс. рублей (извещение № 31 603 854 492), срок поставки c 19.08.2016 по 31.12.2016 . Однако, геометрические размеры указанного оборудования не позволяют установить его на канализационной насосной станции (КНС — 6) и использовать в производственной деятельности. Таким образом, Обществом, в нарушение требований ч. 3 ст. 53 ГК РФ, совершены действия, повлекшие за собой заключение договора поставки оборудования которое технологически непригодно для эксплуатации, что не отвечает принципам добросовестности и разумности», — говорится в акте проверки контрольно-счетной палаты.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Ярославльводоканал» получил убыток в 2016 году 124 млн рублей. Та же тенденция продолжилась и в начале 2017 года. Несмотря на это коммунальное предприятие активно занималось благотворительностью.

«В 2016 году на благотворительность направлено 12 278,0 тыс. рублей денежными средствами, в том числе, ФГКУ УВО УМВД России по Ярославской области, в виде пошива обмундирования и изготовление флагов «Юные друзья полиции» (217,3 тыс. рублей), мэрии города Ярославля (7 376,9 тыс. рублей), в виде работ по благоустройству площади Юности, НОУ ДОД «Центр подготовки юных футболистов ФК «Шинник» 2 100,0 тыс. рублей, Городскому фонду содействия развитию Ярославля 560,0 тыс. рублей, МКУ «ИРСИ» 235,3 тыс. рублей и прочие. В первом квартале 2017 года в Городской фонд содействия развитию Ярославля на благотворительность направлено 10 000,0 тыс. рублей», — говорится в акте проверки контрольно-счетной палаты.

Аудиторы пишут, что благотворительность велась в нарушение Гражданского кодекса — предприятие не заключило договоры с получателями благотворительной помощи на общую сумму 22,3 млн рублей. При этом финансовое состояние предприятия названо неудовлетворительным из-за больших убытков и значительной дебиторской задолженности.

Итоги проверки так и не были рассмотрены депутатами муниципалитета Ярославля 6-го созыва. Впрочем, это уже бессмысленно: в июне депутаты проголосовали за передачу предприятия в собственность Ярославской области и потеряли над ним контроль.