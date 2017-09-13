Челябинск, 13 сентября, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Скандал с оптимизацией спортшкол в Челябинске обретает новые тона. Неизвестных лиц в Челябинском региональном отделении ОНФ подозревают в рассылке писем от чужого имени. В ОНФ считают это недоразумением и намерены продолжить борьбу с кулуарным проведением оптимизации в городе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В челябинском региональном штабе ОНФ сегодня, 13 сентября, состоялась пресс-конференция, на которой были освещены накопившиеся вопросы, связанные с оптимизацией детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ). Докладчиками выступили глава регионального исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий и член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной.

Денис Рыжий констатировал, что начатая оптимизация проводится без общественного обсуждения, на приглашения к диалогу чиновники администрации практически никак не реагируют, просьбы о приостановке оптимизации спортшкол игнорируются.

Виталий Вороной подтвердил поведение представителей городской власти. Более того он прямо и открыто заявил, что оптимизация затеяна с целью имущественного передела.

«Понятно, что люди затеяли здесь абсолютно другое. Никакая оптимизация их не волнует, их волнует одно, чтобы перенаправить внебюджетные потоки со спортшкол, которые стоят на ногах. Они же не начали оптимизацию с умирающих спортивных школ, которые на пределе. Они выбрали такие места: центр города, парк имени Гагарина, с отлично выделенными куском земли с сосновым бором», — отметил Вороной

Он сообщил, что чиновники стали избегать встреч. При этом стало известно, что имущество спортшкол будет передано в учреждение «Спортивный город».

В ходе пресс-конференции было отмечено, что Общественная палата Челябинской области проводила круглый стол, посвящённый оптимизации спортивных школ, на который пришли все чиновники, так или иначе связанные с оптимизацией. На круглом столе был и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Челябинской области Евгений Коробейников. При этом Общественная палата Челябинской области якобы поддержала идею оптимизации спортивных учреждений Челябинска.

«То, что касается проведения круглого стола в Общественной палате Челябинской области и участия Евгения Коробейникова, по крайней мере на фото видно, что он там присутствует. Первое, ОНФ не был приглашен на это мероприятие, соответственно ни наши представители. Евгений Коробейников присутствовал на этом столе как специалист по комфортной, доступной среде, и как член своей общественной организации. И когда после этого круглого стола Евгений Коробейников мне позвонил и сказал, что «я присутствовал там, и там высказывалась такая-то позиция, ну я там был не как ОНФ, и я позицию ОНФ поддерживаю». Это на тот момент было. Я не знаю говорил он там или не говорил. ОНФ там официально не был, нашу позицию там никто не озвучивал», — утверждал Денис Рыжий.

В ходе пресс-конференции стало известно что в ближайшие дни в Челябинск приедут «московские гости». ОНФ планирует провести общественные обсуждения по вопросам оптимизации детских спортивных учреждений Челябинска с привлечением коллег из Москвы. Источники, близкие к ОНФ, сообщили, что ожидается депутат Госдумы РФ Любовь Духанина. «Фронтовики» намерены организовать очередной круглый стол, на который будут «вновь приглашаться чиновники из администрации, которые всё никак не могут выделить время, чтобы прийти на открытую встречу, которых по вопросам оптимизации спортшкол в Челябинске было уже несколько».

Отметим, в публикациях СМИ сообщалось, что отправлялись письма от имени одного из сопредседателей регионального штаба ОНФ в Челябинской области Евгения Коробейникова. Корреспонденту ИА REGNUM Евгений Коробейников сообщил, что никаких писем не подписывал, с их содержанием не знаком, и после, того как узнал, что была рассылка от его имени, обратился в правоохранительные органы.

«Нужно понимать, я сам не фанат оптимизации. До скандала с оптимизацией спортшкол у нас был скандал с клубом «Конас», когда его хотели реорганизовать. Но мы посмотрели, изучили ситуацию, нам показали работу «Конаса», мы поняли, что тут нужно помочь, и мы его отстояли. Но здесь (оптимизация спортшкол Челябинска — ИА REGNUM ) ситуация совершенно другая. Оптимизация оптимизации рознь», — отметил Коробейников.

Он пояснил, что помимо информации по оптимизации спортшкол в Челябинске в ОНФ стала поступать информация о возможном конфликте интересов в самих спортшколах Челябинска. Но в ОНФ, по его мнению, старались эти факты не замечать и настойчиво продолжали заниматься вопросом общей оптимизации детских спортивных учреждений.

«Это решение администрации Челябинска (оптимизация спортшкол города — ИА REGNUM ), подтверждено гордумой. Однако в дальнейшем, когда к нам в ОНФ стали поступать от неравнодушных граждан документы о том, что в некоторых спортшколах, как они считают, есть коррупционная составляющая, почему-то эти документы не приняли во внимание те, кто в исполкоме ОНФ занимался оптимизацией спортшкол. Тогда я провёл собственное расследование, собрал информацию и все эти сообщения перешли в компетентные органы для изучения. По некоторым учреждениям нашли аффилированность и директоров, и соучредителей в некоторых коммерческих организациях. В дальнейшем я понял, что за моей спиной происходит какая-то муть. Я сначала не особо хотел заниматься этой темой, но всё это меня просто вывело из себя. За моей спиной были разосланы письма, которых я не видел, не согласовывал, в которых совершенно другая точка зрения. Писем было более 20, это только те, которые я видел», — сообщил Евгений Коробейников.

При этом он отметил, что не оставлял в ОНФ факсимиле своей подписи, не делал и сканкопию собственного росчерка.

«Отдельно факсимиле в исполкоме (ОНФ — ИА REGNUM ) не оставлял. Раньше процедура была простая, я приезжал два-три раза в неделю, рассматривал обращения, письма, редактировал, если было необходимо, согласовывал, подписывал, либо не подписывал по моему мнению. Но в последнее время эта процедура была видимо упрощена. Самый цинизм в этом заключается в том, что я сам человек с инвалидностью и не могу ежедневно отслеживать делопроизводство», — пояснил действующий сопредседатель регионального штаба челябинского отделения ОНФ.

Евгений Коробейников возмущен и задаётся вопросом: «делать рассылку от моего имени?! у меня только одни вопросы — это что, просто не хватило силы духа, или какая-то трусость самостоятельно заявить свою позицию?». При этом общественник отметил, что будет дальше разбираться в произошедшем. Также общественник рассчитывает выйти на площадку ОНФ, чтобы выяснить вопросы непосредственно с участниками.

«Я думаю придет время и, конечно же, мы этот вопрос продолжим. Меня взбесила эта ситуация, когда мне начали звонить, читать выдержки из писем, о которых я вообще не в курсе. Там были изложены факты, о которых я не знал и вообще сомневаюсь в их достоверности», — сказал Евгений Коробейников.

В ближайшее время будут получены данные по коррупции в самих спортшколах, которые будут обнародованы. Сделать это Евгений Коробейников планирует либо на площадке ОНФ, либо напрямую в СМИ.

Напомним, челябинские власти решили не афишируя, фактически тайно, провести оптимизацию спортивных школ в городе. Из 52-х спортшкол для начала были выбраны четыре учреждения, из которых планировали сделать две, объединив с другими. Обозначалась и необходимость перевода помещений и имущества в отдельную структуру. После того, как родители и тренеры вышли на пикеты к мэрии Челябинска и зданию правительства Челябинской области, чиновники стали высказываться в СМИ и обосновывать действия экономической необходимостью, то есть сокращением расходов. Однако до сих пор документального обоснования оптимизации не предоставлено.

Отметим, первыми активно забили тревогу родители. Наученные опытом оптимизации в других сферах — культуре, образовании, здравоохранении, взрослые попросили защитить детский спорт и прекратить оптимизацию. В настоящее время подготовлены и отправлены письма руководству Челябинской области и в правоохранительные органы.